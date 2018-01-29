С чем связаны колебания курса

Происходящее с долларом можно расценивать как традиционные курсовые колебания.

С другой стороны, есть более существенные объяснения, связанные с тем, что в Украине в этом году идут большие выплаты по внешним долгам. Страна должна вернуть порядка $4 млрд. Добавьте туда еще дефицит счета текущих операций, который является следствием наличия торгового дефицита – еще $3 млрд. Плюс еще потребность в валюте, которая есть у частного сектора. В итоге получится цифра в $9 млрд общей потребности в валюте на этот год.

Как можно перекрыть эту потребность для обеспечения финансовой стабильности? Около $2 млрд может зайти в виде прямых иностранных инвестиций, но тогда остаются непокрытыми еще $7 млрд. Сумеем ли мы их перекрыть зависит от того, есть сотрудничество с международными финансовыми институциями, МВФ в частности, или нет. Это понимают очень многие.

С одной стороны, экономические агенты, представленные в Украине, осуществляют дополнительное девальвационное давление на гривну. С другой стороны, у Нацбанка есть почти $19 млрд золотовалютных резервов. Резервов у нас мало, а должно было быть на начало этого года $30 млрд.

Да, это больше, чем было изначально. Помните февраль 2014 года – $15,5 млрд, февраль 2015 года – $5,5 млрд золотовалютных резервов. А уже в 2016 году в феврале снова $15 млрд. Потому что началась программа с МВФ и была возможность закачивать валюту. Вопрос только в том, можно или нельзя воспользоваться резервом в данный момент.

С начала года НБУ использовал больше $50 млн в виде интервенций на межбанковском валютном рынке. Стратегия использования золотовалютных резервов и попытка придерживать курс в той зоне комфортности, которая была осенью прошлого года, крайне нецелесообразна. Украина должна будет произвести большие выплаты по долгам в 2018 году, а в 2019 году объем выплат резко увеличивается. Если активно пользоваться золотовалютными резервами сейчас и поддерживать курс, это значит открыть страну под новые кризисы финансовой дестабилизации уже в конце этого года.

Сезонные колебания обменного курса в конце года происходят из-за того что из бюджета в ноябре-декабре идут глобальные выплаты. Но вместе с тем есть более глобальные макроэкономические причины – это выплаты по внешним долгам, которые не позволят курсу укрепляться.

Можно рассматривать три сценария развития курса гривны. В оптимистическом сценарии должно быть продвижение по пути структурных реформ и восстановление сотрудничества с МВФ. Например, €1,8 млрд, которые обещаны на 2018 год, напрямую зависят от прогресса в реформах и от сотрудничества с МВФ. При таком развитии событий прямых иностранных инвестиций будет $4-5 млрд. Но насколько вероятен этот сценарий? Мне кажется, он маловероятен, но он мог бы дать возможность сместиться в курсовой диапазон около 26-27 гривен за один доллар США.

С другой стороны, при развитии базового сценария, будут проблемы, связанные с пробуксовкой прохождения реформ в Украине. Как следствие, будет низкий уровень прямых иностранных инвестиций около $2 млрд. Будут сложности восстановления сотрудничества с МВФ в начале второго квартала или в конце первого. Но при таком раскладе я бы оценивал курс в тех пределах, в которых прогнозирует государственный бюджет – в районе 30 гривен за один доллар в конце текущего периода.

Самый негативный сценарий – это когда закачка валюты останавливается, реформы явно пробуксовывают, а сотрудничество с международными финансовыми институциями не восстанавливается, и тогда курс должен будет уйти за параметры 30-ти гривен за доллар. С другой стороны, у меня есть открытый вопрос, связанный с тем, пойдет ли власть на снижение золотовалютных резервов. В 2019 году к выплате идет почти восемь миллиардов только по внешним долгам. Поэтому курсовые параметры базируются на том, что деньги золотовалютных резервов либо вообще не будут браться, либо будут браться крайне скромно, не больше $2 млрд на протяжении этого года. Если потратят больше – тогда и рисков будет больше.

Наиболее пагубный фактор, который будет – это выборы. Специфика Украины, как и многих постсоветских стран, состоит в том, что об эффективности или неэффективности экономической политики население судит по курсовой или относительной курсовой стабильности. Власть это четко понимает. Поэтому есть риск того, что будет дано указание Национальному банку брать золотовалютные резервы, для сглаживания эти курсовых колебаний. И это печально.

Девальвация гривны выгодна в любой экспортоориентированной экономике, как Украина, где половина валового внутреннего продукта фактически формируется за счет экспорта. Поэтому если вы посмотрите структуру нашего экспорта, более 60% – это сырье. И понятно, что слабая гривна выгодна экспортерам, которые занимаются экспортом сырья. С другой стороны, когда речь идет по поводу инфляции, то любая девальвация влияет на инфляционные параметры. Расчеты показывают, что 10% девальвация выражается приблизительно в 2,5% пунктов прироста к инфляции. Если предполагать, что уйдет курс на 10%, то это мы получим плюс дополнительно 2,5% по инфляции.

При этом важно то, что мы будем расти снова низкими темпами. 3% – это низкие темпы роста для экономики, которая упала в 2014-2015 году на более чем 15% и все еще находится на уровне ниже 1991 года. Кто бы что не говорил, когда долговая нагрузка выше 80% к ВВП, я имею в виду сумму всего госдолга, и внутреннего, и внешнего, – это уже много. Не проблема иметь 80% долга, проблема в том, что на обслуживание этого долга нужно будет отдавать около 5% нашего ВВП. Парадигма развития не меняется. До тех пор, пока нет активных реформ, перехода на инвестиционную модель роста, до тех пор ситуация кардинально не изменится. Долги прошлого года были взяты под 7,4%.

МВФ – это не столько деньги, сколько сигнал, знамя, которым в какой-то момент времени можно было бы размахивать. И рынок уже считает, что в марте будут серьезные сложности с продолжением сотрудничества. Это ж не только деньги. Если нет сотрудничества с МВФ – это значит, что нет реальной подвижки по пути структурного реформирования страны. Это значит, что перспективы, связанные с экономическим ростом, в будущие периоды времени будут не очень хороши. Это означает, что долги делать Украине придется за более высокие проценты, если она решит, что их надо будет делать. Выход на внешние рынки будет либо затруднен, либо вообще не будет существовать.