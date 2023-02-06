Почему новое лого МОН плохое и при чем здесь свободное образование 6 февраля, 13:45

Перед Новым годом Министерство образования и науки обновило коммуникационную стратегию, логотип и дизайн сайта. О вкусах не спорят, но на этот раз речь не о вкусах.

О новой айдентике для Минобразования 2017 года



5 лет назад я имел честь вместе с командой кураторов Projector и ОО Change Communications создать предварительную визуальную айдентику МОН. С тех пор стиль воспринимали как один из лучших среди украинских институтов — он немного поднял ожидания от государственных коммуникаций.

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Теперь его заменили. На такой, что, по мнению дизайн-сообщества, не выдерживает никакой критики. Из наиболее распространенных комментариев: устаревшая, непривлекательная эстетика и использование шароварщины. В этой ситуации я вижу три системных вопроса, на которые пока нет ответов:

Зачем МОН во время войны играет ( и проигрывает) в дизайн? Нет ли у ведомства сейчас более ответственных задач?

и проигрывает) в дизайн? Нет ли у ведомства сейчас более ответственных задач? Почему процесс прошел непрозрачно? Мы ведь не знаем ни о проведении конкурса, ни о целесообразности и задачах, ни об авторах.

Отражает ли эстетика нового лого реальное положение дел в украинском образовании и науке? Если ответ « да», то у меня плохие новости.

Система образования превратилась в колоссальную станцию по сжиганиию времени и ресурсов: студентов, преподавателей, государства, работодателей, что конвертирует усилия на разочарование.

10 января агентство Интерфакс-Украина поделилось новостью, что Минобразования ответило на их информационный запрос по ребрендингу (в отличие от остальных запросов граждан, министерство либо проигнорировало, либо ответило шаблоном со 130-процентной канцелярщиной). Министерство утверждает, что «Произведение изобразительного искусства „Коммуникативный знак МОН“ было разработано по заказу общественной организации „Центр устойчивого развития и региональных инициатив“ и передано МОН в качестве подарка государству с исключительным имущественным правом интеллектуальной собственности на объект авторского права». Бюджетные средства на ребрендинг не тратили.

В тот же день дизайн-сообщество поделилось еще одним наблюдением. В ноябре МОН издал приказ «Об образовании рабочей группы по разработке единых образцов каллиграфического письма букв украинского алфавита, их соединений и цифр».

Каллиграфия — сфера, плотно причастная к дизайну. Было бы хорошо убедиться, что занимаются компетентными и признанными сообществом люди. Но среди привлеченных нет таких авторитетных каллиграфов, как Вика Лопухина, Виталина Лопухина, Алексей Чекал, Кирилл Ткачев, Александра Корчевская, Виталий Митченко, Василий Чебаник и другие. Из 19 человек только 3 имеют отношение к дизайну, впрочем, их наработки неизвестны мне и опрошенным мной коллегам. Остальные — чиновники и методисты.

Главная проблема — устаревшая система

Речь не о дизайне, а о качестве шансов, которые получают мои и ваши дети.

Мы находимся на пороге мощных технологических изменений: большие данные, 5G, аддитивная печать, новые материалы, персонализированная медицина, нейросети, освоение космоса, чистая энергетика, робототехника, автоматизированное производство и т. д. Это контуры нового мира, появляющегося на наших глазах.

Но система все еще остается в парадигме даже не сегодняшнего дня, а вчерашнего. Это все еще образование индустриальной эры. Она видит общество как крупную фабрику. Семья — ячейка общества. Город — набор функций для совместной жизни. Школа и университет — заводы по производству специалистов.

В фабричный цех по расписанию подаются заготовки, которые благодаря унифицированной обработке превращаются в изделия, отвечающие унифицированным критериям. В школе же заготовками являются ученики, а изделиями — выпускники; преподаватели заменяют станки, лекционные аудитории — производственные помещения. Учебные планы заменяют чертеж, а контроль качества продукции происходит на экзаменациях. Предыдущая эпоха во всем видела функцию — даже в человеке.

Сегодня институт-фабрика переживает кризис. Новая цифровая эпоха принесла не только социальные сети, гаджеты и искусственный интеллект, но и изменила несколько больше. Люди больше не готовы быть изделиями.

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Слова «забудь то, что учил в университете» слишком часто слышат выпускники, вложившие в обучение 4−6 лет жизни. Но рынок уже давно не ценит знания, полученные в институтах — они слишком теоретические и устаревшие. Теряют ценность и дипломы — реальные навыки и портфолио ценятся намного больше.

Вот статистика: в декабре 2022 года образовательный проект IT Generation совместно с рекрутинговой платформой BazaIT провели исследования и обнаружили, что 86% украинских ІТ-компаний готовы нанимать начинающих и свитчеров. То есть тех, кто готов учиться с нуля и получать новые знания и навыки уже в рабочем процессе.

Так что нынешняя система образования превратилась в колоссальную станцию по сжиганию времени и ресурсов: студентов, преподавателей, государства, работодателей, что конвертирует усилия на разочарование.

Почему пришло время для свободного образования

Посмотрите на своих детей. Они больше не желают быть частью конвейера. Они хотят раскрывать личный творческий потенциал. Ищут баланс между работой и жизнью. Много путешествуют, арендуют, коммуницируют. Они творческие и ценят креативность. И уже рождены в цифровом мире. С детства есть гаджеты и с их помощью получают большинство сервисов.

Мы должны дать нашим детям образование, которое подготовит не ко вчерашней реальности, а к завтрашней. И новый мир требует совершенно других подходов к обучению и инновациям. Совсем другой философии обучения. Совсем других методологий. Совсем других предметов. Совсем других преподавателей. Совсем иного подхода к коммерциализации инноваций.

В Украине почти 47% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля, по данным июньского опроса Дія.Бізнес и Advanter Group. Но у нас есть шанс запрыгнуть в новый мир, а не догонять тот, где мы уже безнадежно отстали.

Для этого необходимо строить свободное образование, в центре которого человек, которому интересно. А система должна вместо фиксированных неделимых многолетних курсов предложить персональную траекторию, которая будет лучше всего подходить свободному человеку. Для этого нужно пересмотреть фундаментальные принципы того, как мы готовим следующие поколения.

Что же предлагают люди, отвечающие за образование и инновации? Колоски и эстетику украинского евроремонта середины 90-х в духе спутника Сич-2−30, так и не подавшего признаков жизни, потерявшись в космосе.

Это вчерашние идеи. Вчерашние подходы. И они уже не работают.

Выводы

Мы не можем консервировать систему. Это игнорирование новой реальности, которая всегда приводит к катастрофе. И новый стиль Минобразования на самом деле не о дизайне, а об идейном откате назад вместо движения в будущее.

Потребность в новом свободном образовании уже назрела, о чем свидетельствует безумное разочарование выпускников вузов в их образовательном опыте и дальнейшем построении карьеры.

Мы должны требовать реальных, а не фейковых реформ в образовании и науке. Пришло время перемен.