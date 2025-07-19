Валерия Толочина

Директор по маркетингу медиасервиса MEGOGO

Закулисье Усик — Дюбуа 2: Как подготовиться к главной спортивной трансляции года

19 июля, 17:00
19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне в ринг выйдут Александр Усик и Даниэль Дюбуа. На кону — титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Для зрителей бой продлится максимум 12 раундов. Для нас — это многомесячный марафон.

Как работает индустрия спортивных трансляций: путь от прав до зрителя

О поединке было официально объявлено 27 апреля, вскоре после этого наши специалисты по закупке контента начали переговоры с правообладателями. Детали переговоров — конфиденциальны. Но общая картина такова: рынок спортивного контента требователен, тайминги сжаты, а конкуренция высока.

Если бы мне пришлось рекомендовать книгу об искусстве переговоров, я бы предложила ждать ту, которую однажды напишут мои коллеги. Потому что события, разворачивающиеся за кулисами, не менее напряженные, чем сам чемпионский поединок.

