Если мы победим — ничего не жалко. Как и почему украинский бизнес выходит в Польшу 10 февраля, 12:02 Эксклюзив NV

Важнейший проект в этом году — научиться масштабироваться.

Украинский бизнес в Польше

В Польшу вышли многие украинские бизнесы. Не только большие, такие как monobank (ред. — в Польше проект будет называться stereo) и Новая почта. Я знаю много не столь крупных бизнесов, особенно в сфере услуг, ресторанов, сфере украшений.

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Польша очень уместный, на мой взгляд, выбор, потому что там много сейчас украинцев, которые привыкли к уровню украинского сервиса и не привыкли к уровню европейского. И я считаю, что привыкать к плохому — это не очень хорошая идея. Поэтому нужно как можно скорее украинским бизнесам, ощущающим силы и вдохновение, двигаться и дарить качество обслуживания не только украинцам, не только в Украине, но и в Европе.

Украинский сервис лучше европейского с большим отрывом. Я не очень задумывался, почему в Европе не настолько хороший сервис. Например, одна из версий этого — слишком большие налоги и слишком большой средний класс, который согласен на среднее. И нет запроса качественно, нет запроса на то, чтобы заплатить больше, но получить немного качественнее, и поэтому все привыкли к среднему. Но, возможно, есть другая причина.

О том, что Украина в тех сферах, в которых она дома сильна, будет сильна и в Европе, свидетельствует хотя бы тот факт, что недавно вице-премьер Михаил Федоров показал, что в Эстонии, которая всегда была образцом предоставления электронных государственных услуг, появилась наша Дия (ред. — проект mRiik). А нашей Дие всего три года.

Финансовый аспект запуска в Польше и первые результаты



Мы рассчитываем бюджет первого года проекта stereo — примерно в 15 миллионов евро. Но это довольно небольшая сумма, если ты понимаешь, что делать.