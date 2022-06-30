Демографическая пропасть. С каким вызовом столкнулась Украина из-за войны 30 июня, 17:00 Эксклюзив НВ Дети (Фото:Getty Images)

Около 7,6 миллионов украинцев покинули страну, и 5,1 млн человек по состоянию на середину июня 2022 еще находились за границей. Это около 12−15% населения страны. Что будет дальше?



Авторский материал начальника Аналитического отдела Альфа-Банк Украина Алексея Блинова и директор группы исследователей по финансовым рынкам Лондонской школы экономики, доверенного лица Альфа-Банк Украина Симеона Дянкова. Перевод на русский. Оригинал колонки опубликован на английском языке на исследовательском портале VoxEU.

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Война уменьшает доход, сокращая совокупную факторную производительность из-за уничтожения физического и человеческого капитала. Война также замедляет экономический рост из-за ограничения вклада внутренней и внешней торговли. Более того, влияние войны на численность населения угнетает дальнейший рост. Более скорое завершение войны в Украине должно минимизировать дальнейшие потери населения, вызванные миграционным кризисом. Смягчение демографических потерь для украинской экономики потребует дополнительных мер.

Динамика численности населения и, в частности, формирование человеческого капитала является определяющим фактором экономического роста. До промышленной революции экономический рост практически отражал рост населения. Позже, в 1913—2010 годах, среднегодовой рост населения в мире составил 1,4%, а рост реального ВВП — 3%. Это значит, что изменение численности населения до сих пор формировало почти половину совокупного экономического роста — несмотря на все стремительные технологические достижения и изменения в производительности, полученные миром в ХХ веке.

Каждый третий украинский ребенок находится за границей

При условии, что капитал уничтожен во время войны, изменения в населении означают еще больше. Германия имела образованную рабочую силу перед Второй мировой войной, однако ее капитал и трудовые ресурсы понесли значительные потери. В то же время Германия приобрела более 12 миллионов беженцев с бывших немецких территорий к востоку от Одера и территорий окружающих стран со значительным количеством этнических немцев. Этот приток людей способствовал ускорению экономического роста в последующие десятилетия.



Цена войны часто скрыта из-за особенностей расчета национального дохода, не учитывающего потери жизней и уничтожение физического и человеческого капитала.

Довоенные демографические тренды Украины

Весной 2020 года, с началом пандемии COVID19, по Украине распространялся тезис о всплеске рождаемости в конце года, ведь во время локдауна семьи проводили больше времени вместе. В период декабря 2020 г. — февраля 2021 г. родилось на 5 тысяч младенцев меньше, чем в аналогичный период в прошлом году. COVID19 также оказал мощный негативный эффект на уровень смертности (график 1).

Пандемия лишь обострила отчетливо выраженный нисходящий демографический тренд. За десятилетие до того, в 2012 году, годовой темп сокращения населения (без миграции) оценивался в 142,4 тыс. человек. В 2020 году этот показатель увеличился до 323,4 тыс. и вырос до 442,3 тыс. в 2021 году. Это означает, что страна уже теряла более 1% граждан в год, предшествовавший российскому вторжению.

Инфографика: Государственная служба статистики

Население Украины быстро стареет: в 1990 его медианный возраст составлял 35 лет; в 2010 году он превысил 39 лет, а в 2022 году, перед войной, он уже достиг 41 года. Поколение бэби-бума, рожденное после Второй мировой войны, пополняет ряды пенсионеров (график 2). Этот сдвиг поколений означает, что Украина не может замещать выбывающих работников молодыми. В 2030 году совокупное демографическое давление на экономику (сочетание смертности и смещения поколений) возрастет до более чем 300 тыс. человек, которые ежегодно будут выбывать из рабочей силы (график 3). Этот тренд существовал еще до начала войны.

Инфографика: Государственная служба статистики

Война 2022 года и миграционный кризис

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