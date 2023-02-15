В топе — товары панического спроса. Что еще изменилось в онлайн-продажах? 15 февраля, 14:17 Эксклюзив NV

Изменения в поведении покупателей и что происходит на рынке онлайн-торговли.

Интернет-покупателей меньше, покупок — больше



В 2022 году количество интернет-покупателей уменьшилось на четверть, что закономерно, ведь страну покинули миллионы украинцев. В то же время оставшиеся люди начали покупать онлайн значительно чаще, чем год назад. Появилось и немало новых покупателей, вынужденно изменивших потребительские привычки из-за внутреннего перемещения или из-за того, что привычных магазинов рядом просто больше нет. Да, раньше покупали корм для кота в магазине в соседнем доме, а после переезда заказывают зоотовары онлайн. Часто это еще дешевле. И это очень важно, ведь цены выросли, в отличие от уровня жизни. Средний чек на Проме сейчас 1100 гривен, на 25% больше, чем год назад.

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Тренд: товары «панического спроса»

Традиционно популярные категории товаров — одежда, мелкая и бытовая техники, детские товары — хоть и продолжают пользоваться спросом, уже количество покупок у них несколько снизилось год до года. Невероятно востребованными стали так называемые товары «панического спроса» — генераторы, повербанки, стабилизаторы энергии, кемпинговые фонари, светоотражатели и т. д. Товары, которые при нормальных условиях покупали только туристы и владельцы домов на самообеспечении, в считанные дни после атак на критическую инфраструктуру Украины стали нужны каждому.

Также уже 11 месяцев в топе востребованных категорий на маркетплейсе держится военторг — закупают вещи для армии волонтеры и военные.

Безопасность покупок — превыше всего