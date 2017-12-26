Юлия Терещенко

Авиаперевозки в Украине бьют все рекорды. И происходит это прежде всего благодаря усилению конкуренции и снижению тарифов аэропортов.
Почти год назад Верховная Рада проголосовала за проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров №4470.
В последнее время раздаются голоса, зачем международный аэропорт Борисполь (МАБ) снова строит, если у него простаивают неработающими терминалы F и B?
Постановлением №148, вышедшим 29 декабря прошлого года, Национальный банк Украины утвердил новую редакцию Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.
4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
Система налогообложения страны, увы, несовершенна. В этой сфере есть масса проблем, нерешение которых может привести к неприятным последствиям.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: