Юлия Терещенко
Юлия Терещенко
Директор, аудит, KPMG в Украине
Что готовит новый закон об аудите
Верховная Рада Украины приняла новый Закон Украины Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности №6016-д, призванный реформировать рынок аудиторских услуг в Украине 0

Мы рекомендуем

Юлия Терещенко

Директор, аудит, KPMG в Украине

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове