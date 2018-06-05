Тарас Елейко

С электронного молотка в системе ProZorro.Продажи пошел отель в Днепре за 55 миллионов гривен.
В любом чуть более sophisticated бизнесе покупают прежде всего оболочку и отношение. У людей должны светиться глаза.
Сегодня у нас на портале вышло интервью с юристом Easy Business, который участвовал в судебном споре в Европейском суде по правам человека в качестве третьей стороны, где представлял интересы двух тернопольских селян.
Я считаю, что действующий министр финансов должен перестать быть таковым. Готов обосновать свое мнение.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры ( санкции ) включена электронная платежная система WebMoney.
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