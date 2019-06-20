Нехватка знаний. Почему украинцы не становятся предпринимателями Сегодня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською

Каждый десятый поляк — предприниматель, а в Украине свое дело есть только у 1 из 60. Почему так



За развитием малого и среднего бизнеса будущее.

Ведь кто такой предприниматель? Это человек, который создает рабочие места, платит налоги, берет на себя ответственность, создает новые продукты и новые тренды.

Почему так мало людей в Украине решаются взять на себя ответственность за свое будущее и открыть свое дело? Есть много причин и одна из них: у украинцев не достаточно знаний о бизнесе. К тому же очень мало успешных примеров среди окружения.

Например, каждый десятый поляк — предприниматель, а в Украине свое дело есть только у 1 из 60. Про ВВП Польши все мы наслышаны, у наших соседей зарплаты значительно выше, чем в Украине. А ведь 20 лет тому назад Польша была беднее Украины. Я вижу прямую зависимость между количеством предпринимателей в стране и экономическим ростом.

Наши родители, в основном, работали на государство или на большое предприятие. Отношение к бизнесу в обществе долгие годы было негативным. Предпринимательству нас никто не учил. В США, Канаде и многих других странах уже в школе есть практические предметы, которые рассказывают детям, как открывать свое дело, находить нишу, какие знания нужны, чтобы добиваться успеха. Этих знаний катастрофически не хватает украинцам.

Я много внимания уделяю школе малого и среднего предпринимательства. Три года назад мы с командой создали интенсивный курс «молодого предпринимателя». Сегодня реальные истории успеха наших выпускников доказывают, что малому бизнесу не хватает именно знаний. Понимая «как», легче находить инвестиции, продвигать продукт, масштабироваться, формировать команду и достигать успеха.

Я сам непрерывно учусь и вижу в этом залог успеха моих бизнесов. 2 часа в день, с 8.00 до 10.00 утра читаю книги, слушаю лекции, занимаюсь с преподавателями, учу английский язык, разбираюсь в технологиях, блокчейн, bigdata

Я сам непрерывно учусь и вижу в этом залог успеха моих бизнесов. 2 часа в день, с 8.00 до 10.00 утра читаю книги, слушаю лекции, занимаюсь с преподавателями, учу английский язык, разбираюсь в технологиях, блокчейн, bigdata. Два раза в год устраиваю для топ-менеджеров совместные образовательные туры в США, Европу, Китай, Израиль и т. д.



Время на обучение — инвестиция в бизнес.

Время на нетворкинг, путешествия, новые знакомства, общение с разными людьми — инвестиция в бизнес.

UFuture к обучению относится так же ответственно, как и к работе. Так мы всегда можем вовремя улавливать тенденции, изменения, инновации и внедрять их в своих командах.

Мы организовали Форум развития малого и среднего предпринимательства в Киеве, выбрав актуальные темы, которые волнуют бизнес и помогут сделать качественный скачок в предпринимательстве.

Чем богаче Украина, тем богаче каждый из нас. Мы заинтересованы в успехе страны, не только потому что мы украинцы и любим свою землю, но и из прагматичных соображений: здесь наши активы, наш бизнес, нам выгодно процветание Украины.

Движущая сила экономики — это предприниматели. Бизнес-образование украинцев и развитие сообщества предпринимателей, которые будут помогать друг другу, сотрудничать, развивать партнерство и которые могут рассчитывать на нашу менторскую поддержку.

Специально для НВ Бизнес

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