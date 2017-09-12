Риски регулирования крипто-активов

Ажиотаж вокруг bitcoin и крипто-валют, в целом, а также вокруг технологии blockchain и привлечения капитала с помощью выпуска крипто-коинов давно добрался в Украину

12 сентября 2017, 16:15
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Алексей Сухоруков

 управляющий директор инвестиционной группы УНИВЕР

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