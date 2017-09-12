Алексей Сухоруков

Ажиотаж вокруг bitcoin и крипто-валют, в целом, а также вокруг технологии blockchain и привлечения капитала с помощью выпуска крипто-коинов давно добрался в Украину
Ажиотаж вокруг bitcoin и крипто-валют, в целом, а также вокруг технологии blockchain и привлечения капитала с помощью выпуска крипто-коинов давно добрался в Украину
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник, 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.
На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, запускающее передачу сельхозземель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин.
В Украине жилищно-коммунальные услуги – сплошная головная боль, причем и по цене, и по качеству.
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник, 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.
4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
Система налогообложения страны, увы, несовершенна. В этой сфере есть масса проблем, нерешение которых может привести к неприятным последствиям.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: