Роман Шпек
Роман Шпек
глава совета Независимой ассоциации банков Украины
Как ГФС использует фискальную казуистику
Украинскому гражданину, независимо от состояния, статусов и мотивов, время от времени выпадает доказывать государственному аппарату в лице того или иного чиновника свою правоту. Задача не из легких – знаем не понаслышке. 0
Почему без сотрудничества с МВФ Украине грозит новый кризис

Положительные ожидания финансовых рынков по активизации сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) этой осенью оказались напрасными

25 октября 2017, 08:00
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Будут ли жить небольшие банки

С июля 2014-му ежегодно перед владельцами банков возникают одни и те же вопросы: «где взять деньги на капитал и зачем"

11 октября 2017, 14:00
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Не стоит ли лишить СЕТАМ монополии

СЕТАМ - монополист по продаже арестованного имущества. Поэтому государство обязано ликвидировать коррупционные риски в проведении таких аукционов, или же лишить СЕТАМ монопольного права

19 августа 2017, 12:20
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Уже иссяк кредит доверия

В последнее время в Украине не прекращается диалог о необходимости реформирования практически каждого сектора экономики. И банковский рынок в данном случае не исключение

12 августа 2017, 10:00
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Общее между Украиной и Израилем, и где здесь МВФ

Хроническая неспособность украинских властей принимать необходимые решения для эффективного реформирования страны который раз ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ

22 июня 2017, 08:00
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Источник благосостояния страны спрятан в "тени"

60%, 43% или 38% от ВВП – не так важно, какую долю имеет теневой сектор экономики, как полное отсутствие условий для возникновения желания у бизнеса вернуться в легальное поле

15 мая 2017, 16:10
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Наиболее значимые для экономики события 2016 года

Прошлый год был богат важными экономическими событиями

02 января 2017, 08:10
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Что сделать с денежно-кредитной политикой

Денежно-кредитная политика не должна снова стать угрозой для экономики

01 декабря 2016, 13:42
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Как возобновить кредитование

Банковская система постепенно оправляется после кризиса, но для возобновления кредитования экономики нужно осуществить несколько шагов

20 июля 2016, 16:24
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Чего хотят банкиры

В течение многих лет основной чертой украинских реформ была их отрывочность и фрагментарность. Успехи в каком-то направлении сводились на нет бездействием или недальновидными действиями в других сферах

10 мая 2016, 14:31
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Как справиться с долгами по кредитам

За последние два года доля официально признанных неработающих кредитов в Украине выросла втрое, до 24%

31 марта 2016, 08:23
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Когда банки возобновят кредитование

Банковская система имеет избыток гривневой ликвидности, но недостатки правовой системы Украины отбивают у кредиторов и инвесторов любое желание направить эти деньги на кредитование. Экономический рост откладывается. Исправить ситуацию способен законопроект о защите прав кредиторов

18 марта 2016, 14:07
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Роман Шпек

глава совета Независимой ассоциации банков Украины

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