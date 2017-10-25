Роман Шпек

Положительные ожидания финансовых рынков по активизации сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) этой осенью оказались напрасными
Положительные ожидания финансовых рынков по активизации сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) этой осенью оказались напрасными
С июля 2014-му ежегодно перед владельцами банков возникают одни и те же вопросы: «где взять деньги на капитал и зачем"
СЕТАМ - монополист по продаже арестованного имущества. Поэтому государство обязано ликвидировать коррупционные риски в проведении таких аукционов, или же лишить СЕТАМ монопольного права
В последнее время в Украине не прекращается диалог о необходимости реформирования практически каждого сектора экономики. И банковский рынок в данном случае не исключение
Хроническая неспособность украинских властей принимать необходимые решения для эффективного реформирования страны который раз ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ
60%, 43% или 38% от ВВП – не так важно, какую долю имеет теневой сектор экономики, как полное отсутствие условий для возникновения желания у бизнеса вернуться в легальное поле
Прошлый год был богат важными экономическими событиями
Денежно-кредитная политика не должна снова стать угрозой для экономики
Банковская система постепенно оправляется после кризиса, но для возобновления кредитования экономики нужно осуществить несколько шагов
В течение многих лет основной чертой украинских реформ была их отрывочность и фрагментарность. Успехи в каком-то направлении сводились на нет бездействием или недальновидными действиями в других сферах
За последние два года доля официально признанных неработающих кредитов в Украине выросла втрое, до 24%
Банковская система имеет избыток гривневой ликвидности, но недостатки правовой системы Украины отбивают у кредиторов и инвесторов любое желание направить эти деньги на кредитование. Экономический рост откладывается. Исправить ситуацию способен законопроект о защите прав кредиторов
Цифры. Они говорят сами за себя: в мировом рейтинге Украина находится на 76 месте по легкости ведения бизнеса.
Многие представители транснациональных компаний считают налог на выведенный капитал (ННВК) дискриминационным.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
В последнем выпуске журнала Новое время вышло семь советов о том, как быстро и качественно обеспечить экономический рост в стране в 7%.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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