Сергей Попов

В новом законе О валюте и валютных операциях нам разрешили все. Как разрешили? Написали, что с момента, когда закон вступит в силу, мы имеем права.
Развитие экономики требует наличия технологий, таланта и толерантности. Эти три составляющие помогают получить экономическое преимущество, благодаря концентрации талантливых личностей, производящих уникальные продукты.
В переводе с китайского название Китай значит Срединное государство. Это говорит, о том, что китайцы испокон веков себя считали центром всего мира.
Очередная попытка приватизации крупнейшей государственной электрогенерирующей компании Центрэнерго может завершиться катастрофой для самой компании.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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