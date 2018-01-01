Сергей Гаспарян

Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
Недавно народный депутат Украины Сергей Каплин зарегистрировал в ВРУ законопроект О развитии цифровой экономики , который буква в букву дублирует законодательный акт Республики Беларусь.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
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