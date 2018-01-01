Сергей Бондарь

Киевский апелляционный админсуд одним своим беспрецедентным решением изменил ход дел на рынке первичной недвижимости Украины. Впервые хотят снести незаконно построенный и уже заселенный жилой комплекс.
Мы уже рассматривали взаимосвязь количества участников и процент экономии закупки на примере десяти крупнейших контрактов 2017 года.
Яков Смолий возглавил Нацбанк, Генпрокуратура проверит тендер на 4G и Гройсман рвет экономические связи с Россией.
Киевский апелляционный админсуд одним своим беспрецедентным решением изменил ход дел на рынке первичной недвижимости Украины. Впервые хотят снести незаконно построенный и уже заселенный жилой комплекс.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют.
Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.
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