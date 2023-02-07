5 февраля заработали санкции ЕС против российских нефтепродуктов. Что это меняет? 7 февраля, 11:05

Как и 5 декабря, когда аналогичный шаг заработал против нефти, все очень спокойно. Ни дефицита тебе, ни роста цен, которыми пугали западные СМИ ( как я понимаю, не без помощи известно кого).

Украинские сети создали рекордные запасы даже по сравнению с довоенными периодами. У ключевых сетей бензина и дизтоплива минимум на месяц продаж, при том, что текущие поставки идут тоже с превышением по необходимости. Цены в отдельных сетях упали в месяц на 10%. Сегодня уже вижу, что есть потенциал для дальнейшего снижения, перефразируя классика, на 2−3 гривны.



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Но это еще не все хорошие новости. Премии — спекулятивные наценки для украинских покупателей в Европе, сократились за январь вдвое. Это тоже индикатор перелива европейского рынка всеми марками горючего.

Весной мы бегали за ними, теперь они бегают за нами, чтобы мы что-то купили. Произошла революционная вещь — мы перешли с позиции шот в лонг", — говорит один из ключевых трейдеров Украины.

Кажется, кто-то опять всех переиграл.

Также вижу много непонимания сущности применяемых санкций. Мол, Россия продолжает экспорт, ищет обходные пути. Вроде бы, неправильные санкции.

Цель этих санкций — не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли. Если этот поток прибить, возникнет дефицит, цены вырастут и РФ заработает те же деньги, что и раньше, на уменьшенном экспорте. А Запад и мы вместе с ним получим рост цен на колонках и дестабилизацию правительств, которые нам сегодня помогают.

Утрата рынка Европы будет означать необходимость везти грузы на край света и оплачивать этот транспорт, уменьшая свою прибыль. Так, фиксируются случаи перегрузки горючего в море, смешивание на терминалах, курсирование мутных танкеров и т. д. Это все есть. Но все эти хлопоты опять-таки означает удар по прибыли агрессора. Это горючее будут покупать в Африке и еще где-то на другом конце земного шара, но его токсичность будет всегда бить по цене. Это как продавать ворованную машину.

Цель этих санкций — не подавить российский экспорт, а лишить его прибыли

И, наконец, заявлено, что потоки отслеживаются, анализируются и будут целью следующих санкций. Туда могут попасть умники из Турции, Индии и другие, кто сегодня помогает России делать бизнес. Это тонкий механизм, который будет еще настраиваться. Но первые результаты уже есть, это очевидно.

