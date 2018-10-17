Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова
первый заместитель Председателя Национального банка Украины
Почему стал возможен Михайловский
На днях представители НБУ встретились с инициативной группой по вопросу банка Михайловский и связанных с ним финансовых компаний. Люди с болью и гневом рассказывали о том, что не могут забрать свои деньги, доверенные недобросовестному бизнесмену 10

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Екатерина Рожкова

первый заместитель Председателя Национального банка Украины

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