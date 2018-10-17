Екатерина Рожкова

Робототехника стремительно развивается. То, что было фантастикой еще 5-10 лет назад, сегодня уже реальность. Работодателям все сложнее находить людей на скучную и монотонную работу.
Работая более 30-ти лет в сфере автоматизации систем управления предприятиями, по праву могу считать себя свидетелем и участником глобальных структурных изменений на рынке нашей страны.
Альтернативный Нафтогаз, СБУ нашло в стране фондовый рынок и где в Украине вести бизнес хорошо.
Робототехника стремительно развивается. То, что было фантастикой еще 5-10 лет назад, сегодня уже реальность. Работодателям все сложнее находить людей на скучную и монотонную работу.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
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