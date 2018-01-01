Роман Кузюк

Арселор Миттал Кривой Рог на грани банкротства, Apple Pay в Украине и НБУ хочет "суицида" российских госбанков.
Последствия постройки Крымского моста для России трудно переоценить – недаром объект был открыт столь необычно. Владимир Путин лично проехал по нему за рулём КАМАЗа.
Отправная дата запрета российского софта – 15 мая 2017 года. Один год – срок, который может указать на значительные изменения рынка программных продуктов.
В 2017 году в нашей стране заработало в два раза больше ветряков и солнечных электростанций, чем в 2016-м. В прошлом году в Украине было построено 64 промышленные солнечные электростанции, суммарной мощностью 211 МВт.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Сегодня украинское общество должно задать себе вопрос – готово ли оно мириться с тем, что хоть кто-то из инвесторов, добывая ископаемые и платя налоги, заработает денег еще и себе?
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