Роман Федоришин

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследовать дело в отношении методики расчета стоимости угля, которая получила название Роттердам+.
Год назад ВР приняла изменения в законодательство об акционерных обществах - закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах №1983-VIII.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Международные и российские переработчики сои продолжают упорную борьбу на законодательном уровне за украинское сырье. Следующая парламентская неделя покажет, кто выиграл - они или Украина?
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Еще пять лет назад, когда в городе не было домовых счетчиков, за тепло платили по нормативам, а трубы были "моложе", Киевэнерго активно строило планы – как взять в концессию тепловой блок столицы.
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