Игорь Райков

Согласно последнему аналитическому обзору City Development Solutions, объем жилой недвижимости, поступающей в продажу после ввода в эксплуатацию, в десятки раз превышает спрос
Согласно последнему аналитическому обзору City Development Solutions, объем жилой недвижимости, поступающей в продажу после ввода в эксплуатацию, в десятки раз превышает спрос
31 мая вступило в силу решение Киевсовета №241/2463 от 20 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве», опубликованное в газете Хрещатик
В конце февраля все СМИ облетела новость о том, что Киевсовет расторгнул договор аренды земельного участка, который был передан в аренду на 25 лет Общественной организации "Международный творческий центр Яна Табачника"
Что изменил принцип экстерриториальности от Госгеокадастра
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Со второй половины 2016 года в Украине появилась тенденция к увеличению использования пластиковых карт населением. Раньше люди предпочитали снимать и тратить наличные.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Недавно народный депутат Украины Сергей Каплин зарегистрировал в ВРУ законопроект О развитии цифровой экономики , который буква в букву дублирует законодательный акт Республики Беларусь.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
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