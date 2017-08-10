Игорь Райков
Игорь Райков
CEO компании Inger-Grad, основатель Школы профессионального девелопмента UrbanLand.PM
Каким будет эффект от передачи земель громадам
Первого февраля по поручению премьер-министра Украины, Госгеокадастр начал процесс передачи земель за пределами населенных пунктов объединенным территориальным общинам. 1
Как спасаются рьяные застройщики

Согласно последнему аналитическому обзору City Development Solutions, объем жилой недвижимости, поступающей в продажу после ввода в эксплуатацию, в десятки раз превышает спрос

10 августа 2017, 10:20
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Как изменилось оформление земли в столице

31 мая вступило в силу решение Киевсовета №241/2463 от 20 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве», опубликованное в газете Хрещатик

14 июня 2017, 16:14
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Украинская Кремниевая долина – вне закона

В конце февраля все СМИ облетела новость о том, что Киевсовет расторгнул договор аренды земельного участка, который был передан в аренду на 25 лет Общественной организации "Международный творческий центр Яна Табачника"

30 мая 2017, 14:38
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Сломать хребет гидре коррупции

Что изменил принцип экстерриториальности от Госгеокадастра

13 мая 2017, 09:19
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Игорь Райков

CEO компании Inger-Grad, основатель Школы профессионального девелопмента UrbanLand.PM

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