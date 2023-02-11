Как быстро успокоиться и сосредоточиться на работе после воздушной тревоги 11 февраля, 11:35

Вражеские российские обстрелы не имеют понятного нам расписания, их невозможно предусмотреть, и поэтому рабочий день в Украине в любой момент может быть прерван сиреной воздушной тревоги.



Не каждый может позволить себе переместиться в бомбоубежища с компьютером или другими принадлежностями, чтобы спокойно продолжить работу из безопасного места. Большинству из нас приходится полностью останавливать рабочий процесс на долгие минуты или часы. Кроме того, угроза вражеского обстрела — это серьезный стресс, способный надолго выбить человека из сосредоточенного состояния, необходимого для эффективного выполнения задач.



Видео дня

Людям может быть крайне сложно снова погрузиться в работу, даже когда непосредственная угроза обстрела уже миновала. К сожалению, состояние апатии, тревоги, возбуждения, подавленности невозможно выключить сигналом «отбой» — он будет продолжаться столько, сколько того требует нервная система, травмированная постоянными стрессами.



Есть ли способы быстрого и, главное, ненасильственного приведения себя в ресурсное состояние после воздушных тревог?

Да, есть несколько вариантов — выбирайте тот, который вам подходит больше всего.

Тело

Стресс живет в теле. Внимательно просканируйте свое тело с головы до ног. Какие мышцы напряжены, а какие, напротив, не могут вернуться в тонус. Есть ли тремор, болезненные или неприятные ощущения. Прислушивайтесь к дыханию и сердцебиению. Эта диагностика поможет выбрать кратчайший путь к овладению стрессом. Если ваш стресс засел в мышцах, сделайте несколько циклов «максимальное напряжение — полное расслабление» для соответствующих зон тела. Чаще это лицо, плечи и руки. Если главная реакция тела сейчас — это неприятные или болезненные ощущения, учащенное сердцебиение, вам помогут дыхательные упражнения. Одно из них — выдох длиннее вдоха. Еще одно — дыхание треугольником: на два счета — вдох, на два счета — выдох, на два счета — пауза.

Ритуалы

Переход от угрозы ракетных или артиллерийских обстрелов к обычному ритму рабочего дня может быть бесшовным, автоматическим. Такой переход — из ненормальности к нормальности — необходимо как-то обозначить. С этой задачей хорошо справляются символические действия, ритуалы. Ритуал может быть любым — чашка чая, молитва, физическая разминка, музыкальная пауза — что больше нравится. Главное, чтобы с помощью знакомого и понятного способа вы смогли провести символическую границу между состоянием тревоги и нормальным рабочим состоянием.

Группа

Работа в коллективе — это дополнительный ресурс, который можно использовать для более быстрого и легкого возвращения в рабочее состояние. Телесные техники и ритуалы можно производить вместе, всей командой. Например, сделать упражнение вместе или хоромспеть «Путин — х***ло». Главное — заручиться добровольным согласием других участников коллектива.

Дробление задач

Хорошим вариантом справиться с прокрастинацией — а неготовность быстро влиться в привычный рабочий ритм сразу после воздушной тревоги может быть очень похожа на прокрастинацию — измельчение больших задач на несколько меньших частей. Выполнение задания по частям в нашем восприятии выглядит менее обременительно. Соответственно, необходимость сопротивляться или саботировать работу отпадает за ненадобностью.

Лидер

В военное время каждый руководитель бизнеса несет на себе дополнительную ответственность за физическую и психологическую безопасность сотрудников. Если вы руководитель, сделайте максимум для того, чтобы сотрудники не стеснялись обращаться к вам за помощью. Честное обсуждение возникающих на рабочем месте трудностей и препятствий поможет укрепить доверие и избавить от лишних недоразумений и конфликтов.

Однако руководящая должность — не 100% гарантия психологической устойчивости. Иногда тот, кому по должности положено быть лидером, тоже оказывается в уязвимом положении и нуждается в помощи. Ситуативно функцию лидера команды могут выполнять те коллеги, которые на данный момент имеют достаточно сил и ресурсов. Возможно сегодня ситуативными лидерами будут те, кому можно будет доверить решение сложных нештатных ситуаций в будущем.