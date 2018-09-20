Как замотивировать госаппарат на развитие

КPI для министров и госслужащих, который поможет выполнить программу увеличения добычи украинского газа 2020

23 октября 2017, 16:55
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Что мешает энергетической независимости

Чуть меньше года наша команда профессионалов реформирует Укргазвыдобування. И сейчас, когда наметились первые положительные изменения, вся наша работа поставлена под угрозу

04 марта 2016, 19:56
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Олег Прохоренко

Председатель правления ПАО Укргаздобыча    

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