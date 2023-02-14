Первая приватизация порта в Украине. Почему именно сейчас? 14 февраля, 13:08

Несмотря на постоянные угрозы ракетных ударов, жизнь на юге продолжается, а где-то даже бьет ключом. Это я о Бессарабии — южной части Одесской области. В то время, когда через порты «большой Одессы» перевозить можно только зерно, на Дунае все ожило.



Если до полномасштабного вторжения Измаил или Рени были тихими и полупустыми городками, то сейчас дорога туда переполнена грузовиками, на железнодорожном переезде в Сарате пробка достигает нескольких десятков километров и появился, конечно, шум. Шум перевалки в таком объеме, какого давно не слышали на далеком юге.



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Ожили даже те порты, которые больше смахивали на привидения. Порт «Усть-Дунайск» в Килии, имеющий выход только к одному причалу с глубиной менее 2 метров, смог впервые за добрый десяток лет выйти из убытков. Белгород-Днестровский порт, хотя сейчас нет выхода в море по объективным причинам в Затоке, нашел свою нишу на рынке и работает как «сухой порт» (то есть занимается хранением грузов).

Однако планы государства по передаче портов в частную собственность оставались неизменными. Сейчас или никогда — примерно так это звучало осенью, когда Верховная Рада разблокировала приватизацию.

17 января состоялся первый долгожданный аукцион — на торгах за порт в Килии соревновались 8 компаний, а цена продаж выросла с 60 до 201 миллиона гривен. Средства уже поступили в бюджет (вместе с НДС это 241 миллион гривен), далее состоится подписание предварительного договора и нотариального, что займет еще до 3 месяцев времени. Следующий на аукционе будет логистический объект у порта " Южный", который состоится уже 16 февраля. На очереди Белгород-Днестровский порт, аукцион которого запланирован на 3 марта.



Кто решил, что приватизация нужна?

Еще осенью в 2019 году Министерство инфраструктуры предоставило Фонду государственного имущества Украины предложение приватизации трех портов: Усть-Дунайского, Белгород-Днестровского и Скадовского.

Если вам кажется, что государство медленное, то вам не кажется. В основном бюрократическая машина долго разогревается, прежде чем завестись и поехать.

Только в 2021 году ФГИУ в Одесской области стало органом приватизации двух единых имущественных комплексов государственных предприятий: Морской торговый порт Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский морской торговый порт. С тех пор (за исключением только весны 2022 года) мы готовили приватизацию.

Как происходит процесс подготовки объекта к приватизации?

Кажется, что все очень просто: есть перечень документов, которые должны спросить приватизаторы, а порт должен предоставить. Далее все систематизируется в информационном сообщении, загружаются отсканированные документы в виртуальную комнату данных и объявляется аукцион на Прозоро.

Но есть нюанс: порты не могут предоставить эти документы, потому что они либо слишком устаревшие и не соответствуют действительности, либо их вообще не существует. И это не уникальная проблема портов, это типичная проблема всего государственного имущества, с которым мы имеем дело.

Наверное, только государственные предприятия могут безнаказанно иметь незарегистрированное имущество, старую как мир техническую документацию, а еще долги. Много долгов. Неизвестно точно, сколько, но точно много. Я не шучу о «неизвестно». Ни предприятие, ни налоговая не знали точной цифры задолженности. Буквально приходилось делать сверку, чтобы актуализировать данные.

То же с техническими паспортами: например, в Белгород-Днестровске директор порта сделала полную инвентаризацию и актуальную техническую документацию на весь порт. Это заняло больше года, однако будущий владелец будет четко понимать, что покупает.

Почему сейчас?

Если до полномасштабного вторжения небольшим портом на Дунае интересовались лишь несколько местных компаний и цена в 100 миллионов казалась заоблачной, то сейчас интерес к едва ли не единственному незаблокированному порту очевидно возрос.

Была бы приватизация после победы еще больше? Зашли бы иностранные инвесторы? Затрудняюсь ответить. Мир, стоящий в шпагате между глобализацией и протекционизмом, трудно спрогнозировать. Да и прогнозы вообще неблагодарная штука.

С одной стороны, можно было бы сказать, что государству нужны деньги на армию, и эти 200 миллионов это какое-то количество какого-то вооружения. Но скорее приватизация должна проходить, потому что в бюджете нет средств инвестировать в развитие инфраструктуры порта. А гораздо больше нынешнего объема грузооборота (это 200 тыс. тонн в Килии) имеющимися ресурсами превалировать невозможно.

А с другой стороны после победы приоритетами для Украины наверняка станут восстановление крупных портов, в частности в Николаеве. Поэтому более уместным будет вопрос: останется ли интерес к Дунайским портам, куда идет только одна автотрасса и железная дорога через Молдову? То есть, будет ли этот заброшенный порт кому-нибудь интересен, когда откроется более широкое поле для инвестиций? Поэтому пока имеем такой бодрый спрос, мы бежали к аукциону.

Аукцион — это кульминация, но никак не финиш приватизации. Далее — подписание протокола торгов, полная оплата, по желанию — подписание предварительного договора и, наконец, подписание основного нотариального договора купли-продажи. Всё это может занять еще до двух месяцев работы.

Срыв на любом моменте будет означать для победителя аукциона потерю гарантийного взноса (это 12 миллионов гривен для Усть-Дунайска и 37 миллионов для Белгород-Днестровского) и конечно права участвовать в повторных торгах за этот лот.

Как и господствующее большинство государственного имущества, это сложный объект для инвестора. Многие бюрократические проблемы накапливались десятилетиями. Мы обеспечиваем максимально полное раскрытие информации: все желающие могут ознакомиться с имеющейся документацией и осмотреть объект.

Так что уже весной в приватизированных портах наверняка появится новая жизнь. Частный владелец сможет приступить к модернизации, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и в целом в Украине.