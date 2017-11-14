Антон Припиченко
Антон Припиченко
руководитель электронной торговой площадки SmartTender
Годовщина ProZorro в цифрах
Если для рядового гражданина нашей страны 1 апреля ассоциируется с днем смеха, то у закупщиков собственный праздник – вторая годовщина введения в действие закона О публичных закупках. 0
Маленькая победа в большой войне

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 4738-д о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Обзор изменений, которые предлагает этот закон в сфере публичных закупок

14 ноября 2017, 19:00
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ЭСКО-процедура – лайфхак для госсектора

Отметка ртутного столба опускаются все ниже, а госбюджет оставляет желать лучшего, поэтому госпредприятиям стоит поторопиться с утеплением и у государства есть приятные новости

24 октября 2017, 21:00
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Зачем в закупках нужны рейтинги

В системе госзакупок ProZorro появился “индекс наилучших практик”, по-сути - рейтинг госзаказчиков. В чем заключается цель внедрения этого инструмента и как это повлияет на электронные закупки в целом?

07 августа 2017, 16:52
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ProZorro: закупки "по-багатому"

Почему завышенная стоимость закупки снижает эффективность государственных торгов?

01 августа 2017, 09:09
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Как сделать ваш дом более энергоэффективным

Энергоэффективность – новый украинский тренд

14 июля 2017, 13:32
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Какой он - украинский бизнес

Какой он украинский бизнес сегодня? Все ли бизнесмены "воры и коррупционеры"

22 июня 2017, 14:30
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Нарушения на публичных закупках

На протяжении многих лет сфера государственных закупок в Украине была глубоко коррумпированной

09 июня 2017, 10:44
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О чем говорят закупки аэропорта Борисполь

Таинство полета, которое манило человека с незапамятных времен, всего лишь за какое-то столетие превратилось из неосуществимой мечты во что-то невероятно заурядное и обычное

10 апреля 2017, 11:19
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Что скрывают тендеры государственных закупок

Казалось бы, с появлением ProZorro все стало максимально открыто, о чем же тогда «молчат» государственные тендеры

03 апреля 2017, 10:31
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Онлайн закупки и рынок газа

Помогут ли онлайн закупки демонополизировать рынок газа в Украине

10 марта 2017, 16:41
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Чем полезен календарь закупок

Умение организовать свое время является не только полезным качеством или правилом хорошего тона, но и обязательным условием в бизнесе для всякого, чья позиция подразумевает наименьшее управление

27 января 2017, 14:21
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Как чиновники обходят ProZorro

Допороговые закупки уже довольно давно поднимают волны дискуссий в украинском обществе

12 января 2017, 18:44
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Самые "переможные" перемоги ProZorro

Новый Год - это не только праздник с фейерверками, шампанским и салатом “Оливье”. Это еще и прекрасная возможность подвести итоги прошедшего года, проанализировать достижения и неудачи, составить планы на будущее

28 декабря 2016, 14:08
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Три пути реформы Укрпочты

До последнего времени Укрпочта была эталонным образцом устаревшего государственного предприятия,  которое пропитано советскими стандартами на всех уровнях и не может быть прибыльным

20 декабря 2016, 11:45
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Пару слов о системе закупок Укртрансгаза

На днях государственный монополист ПАО “Укртрансгаз” сообщил о рекордных показателях экономии благодаря внедрению системы электронных государственных закупок ProZorro

07 ноября 2016, 10:49
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Первые предательства и победы ProZorro

Сегодня – ровно месяц со дня вступления в силу Закона Украины «О публичных закупках», который обязал всех государственных организаторов проводить надпороговые тендеры исключительно через ProZorro

01 сентября 2016, 11:39
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Антон Припиченко

руководитель электронной торговой площадки SmartTender

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