Антон Припиченко

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 4738-д о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Обзор изменений, которые предлагает этот закон в сфере публичных закупок
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 4738-д о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Обзор изменений, которые предлагает этот закон в сфере публичных закупок
Отметка ртутного столба опускаются все ниже, а госбюджет оставляет желать лучшего, поэтому госпредприятиям стоит поторопиться с утеплением и у государства есть приятные новости
В системе госзакупок ProZorro появился “индекс наилучших практик”, по-сути - рейтинг госзаказчиков. В чем заключается цель внедрения этого инструмента и как это повлияет на электронные закупки в целом?
Почему завышенная стоимость закупки снижает эффективность государственных торгов?
Энергоэффективность – новый украинский тренд
Какой он украинский бизнес сегодня? Все ли бизнесмены "воры и коррупционеры"
На протяжении многих лет сфера государственных закупок в Украине была глубоко коррумпированной
Таинство полета, которое манило человека с незапамятных времен, всего лишь за какое-то столетие превратилось из неосуществимой мечты во что-то невероятно заурядное и обычное
Казалось бы, с появлением ProZorro все стало максимально открыто, о чем же тогда «молчат» государственные тендеры
Причина скандала вокруг реконструкции станции киевского метрополитена в том, что организатор потерял контроль над процессом
Помогут ли онлайн закупки демонополизировать рынок газа в Украине
Умение организовать свое время является не только полезным качеством или правилом хорошего тона, но и обязательным условием в бизнесе для всякого, чья позиция подразумевает наименьшее управление
Допороговые закупки уже довольно давно поднимают волны дискуссий в украинском обществе
Новый Год - это не только праздник с фейерверками, шампанским и салатом “Оливье”. Это еще и прекрасная возможность подвести итоги прошедшего года, проанализировать достижения и неудачи, составить планы на будущее
До последнего времени Укрпочта была эталонным образцом устаревшего государственного предприятия, которое пропитано советскими стандартами на всех уровнях и не может быть прибыльным
На днях государственный монополист ПАО “Укртрансгаз” сообщил о рекордных показателях экономии благодаря внедрению системы электронных государственных закупок ProZorro
Сегодня – ровно месяц со дня вступления в силу Закона Украины «О публичных закупках», который обязал всех государственных организаторов проводить надпороговые тендеры исключительно через ProZorro
Открытие банковского счета - обязательное условие для компаний. Сотрудничество с финансовыми учреждениями требует подготовки и готовности делиться информацией с банком, к чему не всегда готов бизнес.
Киберпреступники проникают в компьютеры пользователей и в корпоративные сети все более изощренными способами. Под угрозой оказывается работоспособность не только отдельного бизнеса, но и целых отраслей.
Что собой представляет украинское судостроение, за счет чего оно выживает и какие перспективы у этой подотрасли машиностроения? Может ли она стать одним из драйверов роста экономики? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
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