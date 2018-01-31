Особенности госзакупок в развитых странах

Пока в Украине спорят о необходимости закона про госзакупки, то давайте посмотрим, как обстоит дело в западных странах.

Австралия.

В 2009 год правительство Австралии инициировало проект под названием "Повышение участия австралийской промышленности", целью которого было усиление роли своей промышленности в госзакупках. В 2011 был принят закон "Покупай австралийское дома и за рубежом". В 2015 году ввели правила участия для коренных народов, где 3% госконтрактов должны обязательно выигрываться предприятиями коренных народов.

На уровне отдельных штатов существуют законы, которые негативно влияют на внешнюю торговлю. В самом экономически развитом штате – Новом Южном Уэльсе, который создаёт 33% ВВП страны, для малого и среднего внутреннего бизнеса даются ценовые преференции в размере 20%. А в штате Виктория, второй по взносу в ВВП Австралии – 25%, существует также требование по локализации госзакупок.

Eвросоюз.

Хотя на законодательном уровне нет упоминаний о дискриминации иностранных участников при госзакупках, но упоминание о факте такой дискриминации можно встретить в отчете правительственной организации США – Офисе торгового представителя. Данная организация ежегодно публикует отчет для американских компаний о барьерах в международной торговле. И в отчете за 2017 год на 173 стр. указана следующая информация по поводу особенностей госзакупок в Евросоюзе: "Директива о процедурах закупок в секторе коммунальных услуг охватывает закупки в водном, транспортном, энергетическом и почтовом секторах. Эта директива требует открытых и конкурентных торгов, но она позволяет государствам-членам отклонять заявки, которые содержат меньше 50% локального компонента из ЕС и которые не охватываются международным или взаимным двусторонним соглашением. Требования к содержанию местного компонента ЕС распространяются на иностранных поставщиков производства, транспортировки и распределения питьевой воды; энергии (газ и тепло); городского транспорта (городской железнодорожный транспорт, автоматизированные системы, трамваи, автобусы и т. д.); и почтовых услуг. Дочерние отделения компаний США могут участвовать в тендерах по всем контрактам на государственные закупки, на которые распространяются действия директивы".

В общем, для того чтобы иметь возможность участвовать в госзакупках, ЕС требует 50% локального компонента. Это говорит о фактическом требовании открывать местное производство, покупать местные материалы, обеспечивать рабочие места гражданам Евросоюза.

Так же далее в отчете приводится информация о барьерах в отдельных странах Евросоюза. К примеру, во Франции, даже при наличии более конкурентной продукции, госзаказы часто отдают французским компаниям. В Италии американские компании жалуются на коррупцию. В Польше исполнение требований в госзакупках являются недоступными для иностранных компаний.

США.

По поводу ограничений при госзакупках в США можно посмотреть в базе данных Еврокомиссии. Европейцы говорят, что некоторые требования Закона "Покупай Американское" от 1933 создают барьеры для иностранных компаний для участия в госзакупках США. Согласно данным требованиям, все желающие принимать участие в госзакупках обязаны использовать местные материалы, пользоваться услугами местных поставщиков и использовать местную рабочую силу. Иногда эти требования достигают до 100% местного компонента, что значит полностью американское происхождение товара.

Так же европейцы подчеркивают, что очень трудно найти информацию о будущих тендерах. И даже если она подается на сайтах отдельных штатов, то часто информация очень неясная и расплывчатая. В целом, Евросоюз отмечает, что существующие барьеры значительно уменьшают, а часто делают невозможным возможность выигрыша гостендера в США.

На сайте правительственной организации Канады The Trade Commissioner Service указана подробная информация какие присутствуют ограничения в каждом штате США. К примеру, многие штаты дают внутренним компаниям ценовую преференцию в 15%.

Подобной политики дискриминации импортеров придерживаются и такие страны, как Китай, Япония, Индия, Бразилия, Турция.

Если говорить о причине такой дискриминации, то просто следует вспомнить учение Кейнса, которое говорит, что государство может стимулировать экономическое развитие путем размещения госзаказов в частном секторе. Таким образом бизнес получает доходы, создает рабочие места, платит налоги. Благодаря эффекту мультипликатора Кейнса, эти доходы идут другим предприятиям. Это создает новые доходы, налоги и рабочие места. И так далее. Если же госзаказ уходит на импорт, то эффект мультипликатора перемещается в страну импортера, создавая там экономический рост. Потому в госзакупках развитые страны пытаются удержать госрасходы внутри страны, чтобы получить больший эффект.

В целом, данная информация очень красноречиво говорит, что закон, принятый в Украине, никак не повлияет на международные отношения. Ведь, судя по этой информации, несмотря на все подписанные соглашения, рынок госзакупок в развитых странах уже закрыт для наших компаний из-за существующих ограничений и приносит пользу в виде доходов и рабочих мест.