Павел Сомов

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На этой неделе в Украине официально стартовали электронные аукционы сельхозземлями. Для одной из самых консервативных сфер в национальной экономике (пожалуй, только украинская наука может похвастаться большей враждебностью к внешним попыткам изменений) это событие сродни Большому взрыву, после которого начинается новая эпоха.