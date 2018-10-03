Татьяна Пашкина

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Зарплата всегда является важным фактором при смене места работы. При этом не все работодатели щедры настолько, чтоб избавить своих сотрудников от головной боли – как дожить до зарплаты. Вследствие этого многие работники подумывают о смене места работы. Иногда вместе с пропиской, а иногда и вместе с профессиональной деятельностью. Давайте рассмотрим, какие перспективы имеет экономико-географическая миграция.