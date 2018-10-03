Татьяна Пашкина

Осень традиционно является периодом активного поиска персонала работодателями и новых перспектив их сотрудниками
Осень традиционно является периодом активного поиска персонала работодателями и новых перспектив их сотрудниками
Следует признать сокрушительный факт – количество вакансий для топ-менеджеров постепенно сокращается
Осень – грустная пора. Тем, кто не любит холода, ранние сумерки и сырость, мы предлагаем подборку вакансий, которые лишены всех этих недостатков
Мы часто слышим, что постоянное развитие увеличивает нашу стоимость на рынке труда, и, соответственно, заработную плату. Правда ли это?
В каждой компании есть сотрудники, которые тихо и незаметно трудятся на своих участках не один год
Чаще всего женщины соглашаются на предлагаемый оклад, тогда как большинство мужчин не стесняются торговаться. Возможно, украинским женщинам не следует ждать, когда их достоинства оценят
Несмотря на обилие вакансий, количество кандидатов, жалующихся на отсутствие "нормальной работы" не становится меньше
Несмотря на уверения правительства в экономическом росте страны, преддверие зимы с космическими коммунальными платежками вынуждает нас искать работу, которая хорошо оплачивается
Сайт rabota.ua провел опрос на тему, как мы организовываем свою продуктивность на протяжении рабочего дня и недели вообще
Осень – начало традиционного бизнес-сезона
Корпоративная репутация или бренд работодателя – предмет вроде понятный, но формулируемый расплывчато или пафосно
Как же низко ценят работодатели квалификацию специалистов с высшим образованием
Так сложилось, что зарабатывать – ездить за длинным рублем – мы начали не вчера. Еще наши папы и мамы ездили на Север, где зарплаты были выше местных. Нынешние реалии подсказывают нам путь попроще – в соседнюю Польшу
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.
Недавно я был в командировке в Латвии, и встречался с представителями ключевых структур национального страхового рынка: Латвийской Ассоциацией страховщиков, Комиссией рынка финансов и капитала Латвии, Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).
Порошенко продает Кузню, ТРЦ по цене годовой приватизации и ребрендинг УЗ
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Зарплата всегда является важным фактором при смене места работы. При этом не все работодатели щедры настолько, чтоб избавить своих сотрудников от головной боли – как дожить до зарплаты. Вследствие этого многие работники подумывают о смене места работы. Иногда вместе с пропиской, а иногда и вместе с профессиональной деятельностью. Давайте рассмотрим, какие перспективы имеет экономико-географическая миграция.
Нынешняя встреча Yalta European Strategy проходила под лозунгом The Next Generation of Everything.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
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