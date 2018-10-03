Татьяна Пашкина
Татьяна Пашкина
HR-эксперт сайта по поиску возможностей rabota.ua
Куда ехать за высокой зарплатой
Зарплата всегда является важным фактором при смене места работы. При этом не все работодатели щедры настолько, чтоб избавить своих сотрудников от головной боли – как дожить до зарплаты. Вследствие этого многие работники подумывают о смене места работы. Иногда вместе с пропиской, а иногда и вместе с профессиональной деятельностью. Давайте рассмотрим, какие перспективы имеет экономико-географическая миграция. 1
Топ-5 самых популярных вакансий

Осень традиционно является периодом активного поиска персонала работодателями и новых перспектив их сотрудниками

15 ноября 2017, 09:00
0
В Украине все реже ищут топ-менеджеров

Следует признать сокрушительный факт – количество вакансий для топ-менеджеров постепенно сокращается

27 октября 2017, 16:30
0
Необычные вакансии в экзотических странах

Осень – грустная пора. Тем, кто не любит холода, ранние сумерки и сырость, мы предлагаем подборку вакансий, которые лишены всех этих недостатков

12 октября 2017, 13:50
0
Профразвитие – путь наверх или тупик

Мы часто слышим, что постоянное развитие увеличивает нашу стоимость на рынке труда, и, соответственно, заработную плату. Правда ли это?

10 октября 2017, 12:45
0
Теряете ли вы сотрудников

В каждой компании есть сотрудники, которые тихо и незаметно трудятся на своих участках не один год

25 сентября 2017, 11:00
0
Гендерные зарплатные отличия

Чаще всего женщины соглашаются на предлагаемый оклад, тогда как большинство мужчин не стесняются торговаться. Возможно, украинским женщинам не следует ждать, когда их достоинства оценят

19 сентября 2017, 13:00
0
5 главных ошибок при поиске работы

Несмотря на обилие вакансий, количество кандидатов, жалующихся на отсутствие "нормальной работы" не становится меньше

14 сентября 2017, 14:00
0
Работа на "сто тыщ": где платят высокие зарплаты

Несмотря на уверения правительства в экономическом росте страны, преддверие зимы с космическими коммунальными платежками вынуждает нас искать работу, которая хорошо оплачивается

08 сентября 2017, 15:00
0
Тайм-менеджмент: заблуждения и традиции

Сайт rabota.ua провел опрос на тему, как мы организовываем свою продуктивность на протяжении рабочего дня и недели вообще

05 сентября 2017, 09:00
0

Мы рекомендуем

Кто найдет работу в городах-миллионниках

Осень – начало традиционного бизнес-сезона

01 сентября 2017, 11:45
0
Скелеты в шкафу корпоративной репутации

Корпоративная репутация или бренд работодателя – предмет вроде понятный, но формулируемый расплывчато или пафосно

18 августа 2017, 17:14
0
Дипломированные нищие

Как же низко ценят работодатели квалификацию специалистов с высшим образованием

16 августа 2017, 18:00
4
Как Польша забирает украинских работников

Так сложилось, что зарабатывать – ездить за длинным рублем – мы начали не вчера. Еще наши папы и мамы ездили на Север, где зарплаты были выше местных. Нынешние реалии подсказывают нам путь попроще – в соседнюю Польшу

11 августа 2017, 13:06
0

Татьяна Пашкина

HR-эксперт сайта по поиску возможностей rabota.ua

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Иван Компан
Иван Компан Провал Tesla в конце блестящего квартала 1

Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.

Станислав Куценко
Станислав Куценко Чем закончится "дружба" Украины с Россией 0

17 сентября 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Геополитический развод с Россией окончательный и на сегодняшний день другого выбора не существует.

Вячеслав Черняховский
Вячеслав Черняховский Не европейское госрегулирование финрынков 0

Недавно я был в командировке в Латвии, и встречался с представителями ключевых структур национального страхового рынка: Латвийской Ассоциацией страховщиков, Комиссией рынка финансов и капитала Латвии, Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове