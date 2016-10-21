Сергей Паперник
Сергей Паперник
руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris
Что такое финтех
Современному обществу приходится привыкать к неожиданностям. Прогресс науки и техники движется очень быстро, порой сменяя целые уклады жизни еще до смены поколений. 0
Будут ли прекращены рейдерские захваты

Диалектическое противостояние личной свободы и правопорядка тревожит великие умы человечества уже многие годы

21 октября 2016, 12:26
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Сергей Паперник

руководитель банковской и финансовой практики, руководитель практики FinTech, ЮФ Evris

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