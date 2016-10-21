Сергей Паперник

Диалектическое противостояние личной свободы и правопорядка тревожит великие умы человечества уже многие годы
Диалектическое противостояние личной свободы и правопорядка тревожит великие умы человечества уже многие годы
В последнее время политики и эксперты усиленно ведут разговоры о методах подъема нашей экономики, об увеличении экспорта украинских товаров, о привлечении крупных инвесторов в Украину.
Последние полгода пресса искрит заголовками о том, что с 1 января 2018 года украинцев обяжут сортировать отходы, а если этого делать не будут, то платить штрафы. Так ли это? Давайте разберемся.
В последнее время политики и эксперты усиленно ведут разговоры о методах подъема нашей экономики, об увеличении экспорта украинских товаров, о привлечении крупных инвесторов в Украину.
Последние полгода пресса искрит заголовками о том, что с 1 января 2018 года украинцев обяжут сортировать отходы, а если этого делать не будут, то платить штрафы. Так ли это? Давайте разберемся.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Не так давно в городе Стебник Львовской облас произошел провал грунта. Образовалась яма диаметром 200 и глубиной 40 метров
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