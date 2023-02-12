Big short закрылся. Надолго ли? 12 февраля, 14:31 Эксклюзив NV

Главным событием должно было стать интервью главы ФРС: все ждали, что после отчета о рынке труда, который показал, что он в боевом состоянии, а безработица на самом низком уровне за последние полвека, Пауэлл взбудоражит рынки. Но ничего не случилось.



Руководитель центрального банка повторил все те же тезисы, что и раньше. И рынку это понравилось. Так, Пауэлл еще раз сказал, что ставку, вероятно, продолжат поднимать и вряд ли будут снижать в конце года. Но его слова полностью совпали с ожиданиями, а рынку это всегда нравится.

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К тому же председатель ФРС не один раз повторил магическое слово «дезинфляция». А это значит, что меры, предпринимаемые центральным банком для борьбы с инфляцией, работают, и у инвесторов есть надежда, которая возбуждает аппетит для риска.



У розничных инвесторов аппетит точно хороший. Их доля в общем объеме торгов держится на рекордных уровнях, а вот «умные деньги» по-прежнему смотрят на рынок достаточно скептически. Кажется, ни один из крупных банков не рекомендует своим клиентам бросаться скупать акции в ожидании нового bull market. Аналогичного мнения и многие известные руководители хедж-фондов. Но пока розничные инвесторы «на коне», в январе-феврале рынки стремительно показывали рост, создавая проблемы для тех, кто играл на понижение и делал ставку на падение рынка.