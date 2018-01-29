Во сколько обойдется бизнесу RAB-регулирование

Публикация 10 января 2018 постановления НКРЭКУ №972 является последним элементом, позволяющим введение в действие RAB-регулирования, а именно системы тарифообразования для транспортирующей и распределительных компаний, являющихся естественными монополиями.

Стимулирующее регулирование заключается в том, что доход компании зависит от регуляторной базы ее активов и должен зависеть от качества предоставления им услуг/товаров. Базу активов составит собственная инфраструктура облэнерго, использующаяся для распределения электроэнергии.

Именно на обновление инфраструктуры и направлено введение инструмента RAB-регулирования в Украине. Энергетическая отрасль очень нуждается в модернизации, в том числе электрических сетей, ведь транспортирующая, в особенности распределительная инфраструктура далеко не в лучшем состоянии. Ее износ достигает 90%, от чего страдают все потребители, как бизнес, так и граждане. Те и другие часто недополучают мощность, страдают от перепадов напряжения и частых отключений.

Но, введение стимулирующего тарифообразования на предложенных нам условиях приведет не столько к модернизации инфраструктуры, сколько к обогащению монополистов. Регулятор так выписал инструмент, что теперь владельцы облэнерго гарантированно получат дополнительные сверхприбыли. При этом, бремя этих доходов переложат в потребительский тариф, прежде всего бизнеса. И, скорее всего, без реального улучшения качества услуг облэнерго.

По нашим подсчетам, нагрузка на предпринимателей вырастет в среднем на 10%, а по некоторым регионам – до 25%. В денежном эквиваленте это будет обходиться бизнесу от 281 млн грн в Ивано-Франковской области до 1,4 млрд грн в Киевской.

Мы убеждены, что такая имплементация RAB-регулирования Украине может оказаться не на пользу. RAB-регулирование непростой инструмент. Поэтому он внедряться при условии эффективного энергетического регулятора и сбалансированного подхода. Ведь именно регулятор закладывает в методику установления RAB-тарифов доходность для облэнерго и контролирует эффективность расходования средств, а главное – устанавливает связь между доходностью монополии и качеством ее услуг. Подтверждением не эффективного контроля со стороны регуляторов могут быть примеры других стран, которые ввели стимулирующий тариф и получили от этого противоречивый эффект, не всегда в пользу потребителей:

в Великобритании в 2016-2017 годах при инфляции в 3% тарифы на услуги естественных монополий вырасти на 28%. Конечно теперь британцы не имеют проблем с перебоями электроснабжения (их средняя годовая продолжительность 50 мин., тогда как в Украине она составляет 690 мин), но действительно ли была такая потребность в росте стоимости услуг;

в Австралии сетевые компании смогли за несколько лет увеличить стоимость своих активов в 5 раз и сейчас они одни из самых высоких в мире.

Интересно, что подзаконные акты для внедрения RAB-регулирования в Украине были приняты еще в 2013 году. Однако в течение 5 лет их положения для потребителей электрической энергии были существенно ухудшены, в частности:

постановлением НКРЭКУ от 08.10.2015 №2561 показатели предельной продолжительности перерывов электроснабжения снижены в 4 раза (до 150 мин. для города и 300 мин. для села, хотя и они в 3-6 раз выше средних показателей в ЕС)

вышеуказанным постановлением НКРЭКУ №972 норма доходности старых активов повышена с 5% до 12,5%, а новых – уменьшена с 14,79% до 12,5%.

Таким образом, НКРЭКУ устанавливает одинаковый гарантированный уровень доходности облэнерго как для существующих, так и для новых еще не созданных активов в размере 12,5%. При этом, стоимость активов энергокомпаний значительно превышает объем реально инвестированных в компании средств. Например, во время приватизации Кировоградоблэнерго его нынешним владельцем было уплачено государству $16 млн за 51% акций. По результатам переоценки активов, их стоимость возросла до $271 млн (то есть в 8,5 раза). Теперь, в соответствии с решениями НКРЭКУ, владелец компании будет получать 12,5% от переоцененной стоимости ежегодно. То есть, уже за первый год действия RAB-регулирования владелец Кировоградоблэнерго получит в 2 раза больше, чем заплатил за компанию.

Поражает?! Именно поэтому мы убеждены, что при внедрении нужно принять стоимость активов облэнерго в соответствии с их приватизационной стоимостью. В таком случае, норма дохода может устанавливаться на уровне учетной ставки НБУ. Или, в случае начисления нормы дохода на активы, стоимость которых оценена в соответствии с действующей методикой (приказ ФГИУ от 12.03.2013 № 293), предусмотреть ее на уровне 1-5%.

А еще следовало бы повысить требования к качеству услуг и установить зависимость нормы дохода от их выполнения.

Поскольку этого не было сделано, рост тарифов на распределение электроэнергии, скорее всего, приведет к увеличению разрыва в ценах на электроэнергию для населения и промышленности.

Наверное, для населения тариф вырастет не сразу, он определяется с учетом социально-популистских предпочтений политиков. И за год до выборов они вряд ли это позволят. Но потребитель заплатит дополнительно, когда придет в магазин купить украинские товары или будет платить за услуги. Более того, каждый из нас заплатит своим будущим и будущим своих детей из-за снижения конкурентоспособности украинской экономики в долгосрочной перспективе.