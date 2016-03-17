София Опацкая
София Опацкая
декан-основатель Львовской бизнес-школы УКУ (LvBS), проректор Украинского католического университета
Как украинскому бизнесу стать более успешным
Украинский бизнес получил уникальный шанс и то, как им воспользуемся, зависит исключительно от нас. 0
Как украинские курорты проигрывают австрийским

Я люблю кататься на лыжах, это мое давнее хобби. Этот сезон не стал исключением, но имел одну особенность - я имела возможность почувствовать, что такое сервис по-украински и по-европейски. Собственно, магнетизм этих продуктов я бы хотела сравнить.

17 марта 2016, 12:30
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София Опацкая

декан-основатель Львовской бизнес-школы УКУ (LvBS), проректор Украинского католического университета

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