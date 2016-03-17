София Опацкая

Я люблю кататься на лыжах, это мое давнее хобби. Этот сезон не стал исключением, но имел одну особенность - я имела возможность почувствовать, что такое сервис по-украински и по-европейски. Собственно, магнетизм этих продуктов я бы хотела сравнить.