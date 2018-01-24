Как автоматический весовой контроль спасет дороги

Среди инфраструктурного пакета законопроектов в Верховной Раде находятся важные проекты №7318 и №7319, которые открывают путь к внедрению автоматического габаритно-весового контроля.

Это часть соглашения об Ассоциации с ЕС, и просто жизненно необходимая технология, чтобы навести порядок на дорогах и спасти их от преждевременного разрушения из-за действий "внутренних диверсантов" – нечестных автомобильных перевозчиков.

Связь между сохранением дорог и грузовыми автомобилями понятна любому, кто слушал школьный курс физики. Легковые автомобили называются "легковыми" из-за своей небольшой массы, которая обычно составляет 1,5-3 тонны. Эти транспортные средства фактически не разрушают дорогу. Все ямы, трещины, выбоины, которые мы видим на дорогах – это последствия проезда грузовиков. И даже грузовики почти не разрушают дорогу, если они загружены в меру, а дорога построена или отремонтирована с соблюдением стандартов. Если грузовики загружены в пределах нормы, то дорога под ними спокойно выдержит гарантийный срок 5-10 лет, после которого состоится плановая замена покрытия. Это типичная для Евросоюза модель ремонта дорог – не постоянный ямочный ремонт, а плановый и сплошной. Это та система, которую мы создаем в Украине. И у нас на пути стоит проблема "дорожных вредителей" – небольшого количества участников движения, меньше 10%, которые создают более 90% разрушений. "Принцип Парето", только наоборот.

Максимальный вес грузовика в Украине идентичен ограничениям в Евросоюзе. На международных дорогах, более прочных, он составляет 40 тонн, а на других дорогах (национальных, региональных и местных) – 24 тонны. Для грузовиков, которые работают не на дорогах общего пользования, ограничений нет. Такие автомобили работают, к примеру, на территории заводов и карьеров. К ним относятся Белаз, Kamatsu и другие монстры.

На практике современная фура, даже не новая, способна перевозить гораздо больше, чем ограничения. В 2017 году Укртрансбезопасность обнаружила и оштрафовала более 5,5 тыс. грузовиков, масса которых превышала нормы. А промышленный грузовик, предназначенный для карьера, может легко тянуть и 100 тонн груза, и такие случаи не редкость. Чаще всего превышение весовых ограничений фиксируется при перевозке строительных материалов, зерна и металлургической продукции.

Перегрузка несет еще и огромные риски для безопасности движения, значительно увеличивая дистанцию ​​остановки и ухудшая последствия столкновений. Столкнуться на трассе с фурой – страшный сон. А если фура перегружена, то шансы на выживание приближаются к нулю, даже если пассажиры пристегнуты, а машина имеет 5 звезд EuroNCAP.

Последние годы много сделано для борьбы с этим дорожным вредительством со стороны нечестных перевозчиков. Укртрансбезопасность развивает свою материально-техническую базу – в прошлом году были приобретены 78 новых габаритно-весовых комплексов. Однако этого недостаточно. Ведь при желании и ресурсах, невозможно вручную измерить каждый автомобиль – на это не хватит никаких людей и машин, да это и несправедливо относительно добросовестных перевозчиков. Мало того, что они зарабатывают меньше своих "хитрых" коллег, но подвергаются такому же тщательному контролю.

Системное решение этой проблемы есть только одно, и в этом году оно должно заработать в Украине. Это электронные системы скоростного контроля габаритно-весовых параметров. На транспортном сленге они называются WiM, от английского названия Weight-in-Motion (вес в движении)

Эта современная IТ-система состоит из многих компонентов – камера для фотографирования автомобиля, распознавания номера, взвешивания автомобиля в целом и по осям, а также замеры длины, ширины и высоты, защищенные каналы передачи данных и современный центр обработки данных. Все замеры и обмен данными делаются автоматически, когда автомобиль находится на крейсерской скорости. Если обнаруженые превышения не критичны – владельцу транспортного средства направляется "письмо счастья" с большим штрафом. Если же нарушение является значительным, попадает в условную "красную зону", то информация о нарушителе немедленно поступает на ближайший пост Укртрансбезопасности или Патрульной полиции. И тогда уже спецслужбы останавливают грузовик для разгрузки и также выписывают штраф.

Преимущества WiM очевидны:

Отсутствие необходимости в остановке всех транспортных средств или уменьшения скорости его движения;

Исключение человеческого фактора, а значит и коррупционных рисков; Охват всех 100% грузовых автомобилей, проходящих через участок дороги; Возможность сбора "больших данных" (big data) о транспортном потоке, которые могут использоваться для аналитики и принятия решений.

Благодаря Всемирному Банку, сейчас завершается разработка пилотного интегрированного проекта WiM и контроля скорости вокруг Киева, который должен продемонстрировать, на что способны технологии. Если все будет по плану, то уже в конце года Украина должна быть технически готова для внедрения автоматического контроля и отправки штрафов перевозчикам. И уже в следующем году у нас есть шанс построить эту систему в других регионах Украины, в первую очередь – на юге Украины.

Украине критически необходимы качественные и долговечные дороги. Чтобы достичь этого, Украине необходим WiM, который вытравит "дорожных вредителей". Путь к этому – принятие законопроектов №7318 и №7319. Мы надеемся и рассчитываем на поддержку со стороны парламента.

С содержанием законопроектов каждый желающий может ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Успешный опыт создания Дорожного фонда доказал: если есть понимание, сотрудничество, взаимная поддержка, то будет и победа! На этот раз на очереди – победа над дорожными вредителями!