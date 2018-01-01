Оливия Эллисон

4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
С 01.01.2018 года вступает в силу обновленный Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" с целью приведения норм отечественного бухгалтерского законодательства в соответствие с законодательством ЕС.
4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
С 01.01.2018 года вступает в силу обновленный Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" с целью приведения норм отечественного бухгалтерского законодательства в соответствие с законодательством ЕС.
Когда в июне этого года появилось предварительное решение Стокгольмского арбитража, большинство российских СМИ, как и сам Газпром постарались обставить его решение как одинаково невыгодное обеим сторонам
Не так давно в городе Стебник Львовской облас произошел провал грунта. Образовалась яма диаметром 200 и глубиной 40 метров
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