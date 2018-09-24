Оливье Лангле
Оливье Лангле
генеральный директор компании Метро Кеш энд Керри Украина

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Оливье Лангле

генеральный директор компании Метро Кеш энд Керри Украина

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В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

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Максим Мартынюк
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