Ольга Пасько

"Соевые" перипетии, которые всколыхнули украинский аграрный рынок этой весной, дошли до логического завершения.
25 мая вступит в силу новый Общий регламент по защите персональных данных (GDPR) в ЕС. Что стоит за данным нововведением и как это изменит работу украинских компаний?
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
"Соевые" перипетии, которые всколыхнули украинский аграрный рынок этой весной, дошли до логического завершения.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
Сегодня украинское общество должно задать себе вопрос – готово ли оно мириться с тем, что хоть кто-то из инвесторов, добывая ископаемые и платя налоги, заработает денег еще и себе?
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