Ольга Кулик

В эти выходные в Украине состоялся переход на зимнее время. Такие скачки во времени не удобны для обывателей, но экономисты утверждают, что страна экономит в случае перевода стрелок часов.
Скажите, любите ли вы офшоры? Казалось бы, глупый вопрос. Если вы Ринат Ахметов или Константин Жеваго, к примеру, то вы ответите на него утвердительно. Да, любите. Потому что это позволяет экономить кучу денег на налогах.
Дорогие евробонды, высокая учетная ставка и ценовой рекорд автогаза.
В Украине изменили государственные строительные или градостроительные нормы, ограничив строительство высотных зданий в зависимости от классификации населенных пунктов и количества населения.
Уверен, что коррумпированные судьи и судебная система Украины никогда не дадут мне победить. Однако, я не сдаюсь. И даже если проиграю все дела здесь, то продолжу бороться в Европейском суде по правам человека, в котором уже сужусь с Украиной по делу, открытому в 2008 году и которое близится к завершению.
17 октября в Канаде официально начали легально продавать марихуану лицам, которые приобретают ее не по рецепту врачей, а в рекреационных целях.
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