Оксана Оринчак

В качестве аперитива немного заголовков и статистики. Совсем недавно польские провластные политики отчитались перед своими избирателями, что увеличили процент официально трудоустроенных украинцев.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Еще пять лет назад, когда в городе не было домовых счетчиков, за тепло платили по нормативам, а трубы были "моложе", Киевэнерго активно строило планы – как взять в концессию тепловой блок столицы.
Киевский апелляционный админсуд одним своим беспрецедентным решением изменил ход дел на рынке первичной недвижимости Украины. Впервые хотят снести незаконно построенный и уже заселенный жилой комплекс.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
В этом году прекратят свое существование все украинские облэнерго в том виде, в котором они сейчас существуют.
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