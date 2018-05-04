Оксана Олехова
Оксана Олехова
директор, налоговое и юридическое консультирование KPMG в Украине
Великобритания раскроет украинских владельцев офшоров
Решение Великобритании о раскрытии информации в держателях компаний, зарегистрированных на БВО и Каймановых островах до 2020 года соответствует тенденциям развития налоговых систем стран ЕС и других стран мира. 0

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Оксана Олехова

директор, налоговое и юридическое консультирование KPMG в Украине

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