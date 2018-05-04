Оксана Олехова

Типичный мажор - это, как правило, ребенок чиновника местной администрации, депутата, и гораздо реже - бизнесмена.
После продажи бизнеса не спешите. Такой совет я бы дал из своего опыта. Не старайтесь немедленно начать новый бизнес. Ваш успех в прошлом совершенно не гарантирует такой же успех в будущем.
Найти бухгалтера профессионала не легкое дело. Каким должен быть идеальный специалист по мнению работодателей, что от него ожидают на рынке труда и какими навыками он должен обладать.
Богатый Нефтегаз, неутешительные прогнозы и Кабмин взялся за IKEA.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Чем отличается управление государством от лабораторного эксперимента? Все просто - масштабом и ценой ошибки. Об этом и поговорим.
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