Оксана Лесик

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Госгеонедра снова оказались под огнем критики в СМИ. В чем же нас обвиняют? В том, что мы оцениваем право на пользование месторождением с углеводородным сырьем в 3 млрд грн, а нас критикуют, что его следует оценивать в 30 млн грн .