Бухгалтерия по-новому

Нечеткая формулировка относительно сроков перехода на применение международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО), которые начали действовать с 1 января 2018 (Закон Украины № 2124-VIII), вызвали волну дискуссий у представителей различных сфер бизнеса.

Напомним, что нормами Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" предусмотрено обязательное применение МСФО для составления финансовой и консолидированной отчетности для предприятий, представляющим общественный интерес (предприятия-эмитенты ценных бумаг, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды и другие) и для крупных предприятий (принадлежащих к таким согласно установленных Законом критериев). На добровольной основе могут применять МСФО все другие предприятия, которые самостоятельно определили целесообразность применения таких стандартов.

Что же озадачило бизнес? Нечеткое определение сроков перехода на МСФО, которыми потенциально было два варианта: или 01.01.2017 или 01.01.2018. И в своем письме № 35210-06-5/37175 от 29.12.2017 Министерство финансов разъяснило, что датой перехода для предприятий, которые будут впервые применять МСФО является 01.01.2018, но также эти предприятия могут выбрать датой перехода 01.01.2017 года.

Теперь перед предприятиями поставлена ​​задача составить предварительную финансовую отчетность по МСФО за 2018 и первую финансовую отчетность по МСФО за 2019, что вызывает целый ряд практических шагов и логических вопросов.

Например, достаточно соответствующих знаний и компетенций МСФО у штатных бухгалтеров или финансистов? Если недостаточно, то какие дополнительные ресурсы нужны предприятию для обеспечения такого комплексного и корректного перехода на новые стандарты отчетности? Готова ли компания собственными силами изменить или разработать методологию учета в связи с переходом к ведению учета от национальных стандартов до международных? Если не готова по причине отсутствия необходимых компетенций и ресурсов, какая цена привлечения высококвалифицированной консультационной поддержки? Если даже компания решила не идти путем перехода на МСФО, а продолжать вести бухгалтерский учет по национальным стандартам, то осуществить корректировку и трансформацию статей отчетности на даты 1.1.2018, 31.12.2018 и 31.12.2019. Опять же возникает вопрос имеющихся компетенций и стоимости привлечения альтернативных ресурсов. А что к организации перехода и оперативного транзакционного МСФО учета в учетных системах?

Сегодня готового комплексного решения по программному обеспечению, которое позволит вести МСФО учет в Украине, не существует, все имеющиеся на рынке продукты надо адаптировать к методологии учета. И автоматизация функции учета и расчетов в соответствии с новой методологией или осуществление трансформационных корректировок потребует доработки любого программного продукта. И опять же, какова стоимость привлечения компетентных провайдеров по автоматизации учета по стандартам МСФО?

Пока большинство предприятий еще взвешивают свои внутренние возможности имплементации такого перехода, на сегодня уже наблюдаются две ощутимые тенденции. С одной стороны, на рынке рабочей силы ощутимый настоящий бум спроса на финансовый персонал со знанием международных стандартов отчетности и опытом составления такой отчетности. А спрос на такой персонал и его ограниченное предложение, разумеется, отражается и на завышенных ожиданиях квалифицированных специалистов и готовность работодателей предлагать лучшие условия оплаты труда. Но с другой стороны, наблюдается высокий спрос на консультационные услуги провайдеров, предоставляющих надежные и гарантированные решения по комплексному сопровождению такого перехода, от разработки методологии до автоматизации учетной функции.

Но в любом случае имплементация перехода на составление отчетности по МСФО, как и все предыдущие законодательные нововведения в бухгалтерской и налоговой сфере, ложится на плечи бизнеса дополнительным бременем администрирования и расходов в краткосрочной перспективе. И каждый раз мы стараемся воспринимать изменения с верой в облегчении ведения учета и консолидации с мировыми стандартами.