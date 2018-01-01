Нина Левчук

"Чатботы тут, чатботы там". Неудивительно, это один из самых глобальных трендов маркетинга и продаж.
В развитых странах банкротство является неотъемлемой частью рыночной экономики, следствием естественного процесса конкурентной борьбы.
Американские индексы корректируются. Почему это происходит и как это отразится на украинцах?
В феврале курс гривны продолжит свое колебание в диапазоне 27,25 – 28,5 грн. за доллар. В начале месяца повысится спрос на валюту со стороны инвесторов-нерезидентов.
4 января в офис компании Киевстар ворвалось 37 человек сотрудников ликвидированной налоговой полиции. Они перескочили через турникеты у входа, забежали в помещение компании и устроили образцовый шмон.
Система налогообложения страны, увы, несовершенна. В этой сфере есть масса проблем, нерешение которых может привести к неприятным последствиям.
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