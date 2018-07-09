Мыкола Кузьо

Нацбанк топит гривну, национализация Укртелекома зашла на второй круг и перспективы налога на выведенный капитал.
Каждый год молодое поколение задумывается над тем, как и где найти работу, не имея опыта. Мы проанализировали, какие предложения работы для людей без опыта имеют и предлагают работодатели.
Нацбанк топит гривну, национализация Укртелекома зашла на второй круг и перспективы налога на выведенный капитал.
Президент Петр Порошенко решил подать в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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