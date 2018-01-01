Ната Штука

Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Правительство приняло решение о расторжении соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией на 2011-2020 годы.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Еще пять лет назад, когда в городе не было домовых счетчиков, за тепло платили по нормативам, а трубы были "моложе", Киевэнерго активно строило планы – как взять в концессию тепловой блок столицы.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Поражение Газпрома в Стокгольме привело к тому, что под прессом сложной ситуации, похоже, менеджмент компании начал допускать очень важные ошибки.
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