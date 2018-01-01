Надежда Казначеева

Цифры. Они говорят сами за себя: в мировом рейтинге Украина находится на 76 месте по легкости ведения бизнеса.
Задержка авиарейса достаточно частое явление среди авиакомпаний. По данным Госавиаслужбы, только за второй квартал 2017 года зафиксировано более полутора тысяч случаев задержек рейсов в Украине.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
Международные и российские переработчики сои продолжают упорную борьбу на законодательном уровне за украинское сырье. Следующая парламентская неделя покажет, кто выиграл - они или Украина?
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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