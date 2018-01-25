Что будет с курсом в 2018 году

Главный фактор, который влияет на курс – это расходы бюджета в декабре этого года.

Интервенция, сделанная в конце декабря, сейчас влияет на валютный рынок увеличением курса. Но если посмотреть динамику последних лет, то курс ведет себя прогнозировано. Зимой происходит увеличение курса, а летом он укрепляется.

Такая же тенденция продолжится и в этом году. Вероятно, до марта курс будет где-то 28-29 грн, а потом укрепится.

Это связано с тем, что зимой происходит большое потребление энергоресурсов. Когда оно заканчивается, то укрепление идет за счет увеличения экспорта и дисбаланса по платежному балансу по экспорту-импорту. Так, что летом увидим 26-27 гривен за доллар. К концу года доллар может вырасти до 30 гривен.

Но есть еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, – это выборы, которые к концу года уже развернутся в полную силу. Власть заинтересована в более-менее стабильном курсе валюты. Возможно, НБУ получит указания тратить резервы.

По итогам работы 2017 года НБУ на межбанке скопил в резервы валюты больше, чем отдал. Летом 2016 года была такая же ситуация, когда Нацбанк выкупил в резервы миллиард долларов.

С учетом заложенного низкого уровня инфляции, НБУ не выгодно валить курс, ведь инфляция должна быть каким-то образом минимизирована. Один из вариантов ее минимизации – это сдерживание валютных курсов.

Нацбанк будет действовать в интересах Президента перед выборами. Поэтому, интервенции начнутся с осени. Они сдержат курс на том уровне, который приемлем для государства. Скорее всего, курс будет ниже чем 29,3 грн, который заложил Минфин.

Государству даже выгодно держать курс. Это и социальный стандарт, и уменьшение долговой нагрузки.

В 2019 году Украина должна будет выплатить почти 8 млрд грн только по внешним обязательствам. Это риск. Но уже в 2017 году Минфин вышел на заимствование евробондов в $3 млрд. Во-первых, полтора миллиарда уже выплатили заранее. Во-вторых, есть рост номинальной экономики. Если в 2016 году ВВП был $93 млрд, в 2017 году - около $110 млрд, то в 2018 году - примерно $120 млрд.

Если говорить о выплатах по обязательствам, то обслуживание долга составляет 4% ВВП. Большинство кредитов по обслуживанию – внутренние по ставке 10%. Внешние займы достаточно дешевые. Единственные дорогие долги – это кредиты Яресько по ставке 7,75%, которые реструктуризировали в 2014 году. Основные проценты идут за счет кредитов Яресько и новых обязательств по взятым евробондам. По остальным кредитам средняя ставка 2%.

Решение МВФ, выдать Украине кредит или нет, не особо повлияет на курс. Бюджет собран с небольшим дефицитом – 2,4%. С учетом заложенной низкой инфляции, с доходами бюджета проблем быть не должно. Единственное что нужно – это реструктуризация текущих долгов, как было в 2017 году. Получилось, что мы то, что взяли у МВФ, столько же примерно и отдали.

В украинской экономике существует проблема. До 2013 года Украина набрала много валютных кредитов.

Валовый внешний долг на 1-е января 2014 года составлял $142 млрд, это фактически было 70% ВВП. Когда ВВП упало до $90 млрд, то фактически валовый внешний долг составляет больше 100%. Соответственно, это самая кризисная нагрузка на бизнесы, которые взяли кредит.

Когда начался кризис, бизнес старался избавиться от долгов в корпоративном секторе и снизил общий валовый долг с $142 до $113 млрд.

Однозначно реформы нужно ускорять. Экономика требует реформ. Посмотрим, что будет в этом году по налогу на выведенный капитал, который является стимулирующим для экономики. Президент обещал его поддержать. Риски есть всегда. Но я оптимистично смотрю на ситуацию и думаю, что текущий год будет более-менее гладкий.