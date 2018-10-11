Михаил Видякин

НБУ с сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра.
Телеканал UA Перший переживает очередной кризис – из-за перебоев с поступлением денег он временно прекратил вещать в аналоговом режиме.
Провал “большой приватизации", “единое окно” на Таможне и рост альтернативной энергетики.
НБУ с сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра.
Нынешняя встреча Yalta European Strategy проходила под лозунгом The Next Generation of Everything.
Прошедший в пятницу и субботу форум YES-2018 во многом показал настроение украинской финансовой и деловой элиты в отношении того, что за последнее время произошло в стране.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: