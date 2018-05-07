Михаил Мищишин

Совет бизнес-омбудсмена обнародовал отчет за первый квартал 2018 года. В результате бизнес жалуется больше всего на действия ГФС, правоохранительных органов, государственных регуляторов и органов местного самоуправления.
Лондонский суд отказал Ахметову, почтовые войны и мексиканская Воля.
Типичный мажор - это, как правило, ребенок чиновника местной администрации, депутата, и гораздо реже - бизнесмена.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Весна в этом году оказалась поздней и долгожданной, но, наверное, мало кто ждал ее сильнее, чем представители сельскохозяйственного сектора.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
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