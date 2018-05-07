Михаил Мищишин
Михаил Мищишин
волонтер благотворительной миссии Каритас-Спес Римо-Католической церкви в Украине
Проблемы благотворительных организаций
Попав в окружение живущих благодеяниями людей, вдруг понимаешь все, что нужно делать человеку в жизни – это творить добро и наслаждаться плодами воздаяния за это! Ничего, кроме этого, в жизни не существует, по сути. 0

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Михаил Мищишин

волонтер благотворительной миссии Каритас-Спес Римо-Католической церкви в Украине

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