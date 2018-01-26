Зачем рекламировать украинский АПК

Уже более 90 лет в середине января в Берлине проходит сельскохозяйственная ярмарка "Международная зеленая неделя".

Из сотен, а возможно и тысяч, подобных мероприятий, которые организовываются по всему миру, ее выделяет масштаб (более полумиллиона посетителей и более 550 тыс. кв. м выставочной площади с учетом открытых павильонов), очень грамотное объединение бизнеса и гавермента (среди участников Глобального форума по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, который проходит в объединении с ярмаркой, – более 80 министров АПК), богатая история и традиции (ярмарка проходит с 1926 года). Кроме того, дата проведения – самое начало года - дает возможность определить и задать тренд развития глобального сельского хозяйства на весь сезон – в 2018 году фокус сделан на животноводство. Все это вместе делает Зеленую неделю одним из самых статусных международных событий в АПК.

У Украины на этом мероприятии в 2018 году был двойственный статус – она присутствовала на нем, но не участвовала. Украинская делегация (я был в ее составе) провела множество встреч с коллегами из аграрных министерств других стран, преимущественно из ЕС, мы посетили все экспозиции, были среди выступающих на конференции министров сельского хозяйства.

Но украинского стенда, который презентовал бы национальное сельское хозяйство и ту роль, которую играет страна на международном агрорынке, предусмотрено не было.

Было несколько презентационных стендов частных компаний, содержание и оформление которых остаются на усмотрение их владельцев. Безотносительно к тому и другому – искренняя благодарность всем, кто приехал и благодаря кому украинская составляющая была частично восполнена.

Причина отсутствия официального украинского национального стенда (не говоря уж о павильоне или партнерстве на Grüne Woche) банальна – деньги. С тех пор, как государственные финансы переведены в режим жесткой экономии, Минагрополитики отказалось от участия в этом выставочном мероприятии, как, впрочем, и во многих других. Бюджет сооружения стенда составляет десятки тысяч евро. И если в части административных затрат на аренду павильона организаторы в отношении Украины предлагают очень гибкие условия, то необходимость транспортировки и монтажа масштабных конструкций не дает возможности существенно сэкономить.

В этой связи дискуссионный вопрос – нуждается ли в дополнительном международном аграрном продвижении государство, чей аграрный комплекс и так один из крупнейших в мире, входящее в топ-три глобальных экспортеров зерна и чья продукция поставляется в более чем 100 стран? Я убежден что да, нуждается.

Мировые транснациональные гиганты – производители газировки тратят миллиарды на рекламу. О преимуществах iphone знает большинство населения земного шара, но Apple продолжает вкладываться в продвижение. Затраты Microsoft на промо – более $2,5 млрд. Все эти компании – лидеры в своих сегментах, как и Украина – в аграрном.

Неоспоримые преимущества украинского АПК, которым трудно что-либо противопоставить на нынешнем этапе, – плодородные земли рекордной в Европе площади, способность экспортировать более половины выращенного урожая, биочистота – будут нивелироваться по мере развития технологий. В перспективе нескольких лет конкурировать в параметрах центов за бушель будет уже недостаточно. И к тому моменту украинское сельское хозяйство должно утвердиться в статусе высокотехнологичной отрасли, работать с представителями которой - надежно и престижно, с развитыми торговыми связями в различных сегментах и в различных государствах. Достичь этого можно только будучи плотно интегрированным в международное аграрное сообщество, которое представлено на Grüne Woche и других выставочных мероприятиях подобного уровня.

Конечно, проблема денег никуда не делась и вряд ли разрешиться к следующей берлинской ярмарке, особенно учитывая, что основные затраты на январь 2019 года нужно нести уже в этом году. В бюджете Минагрополитики есть статья "проведение государственных выставочных мероприятий в сфере АПК", которая в наиболее благополучные для экономики страны годы достигала $500 тыс., но сейчас на сопоставимые суммы рассчитывать не приходиться. Тем не менее, для нас остаются открытыми возможности участия на условиях государственно-частного партнерства, грантовой помощи и т.д. Мы рассмотрим их все, чтобы сделать присутствие Украины как можно более широким. Помимо имиджевой составляющей, национальный стенд выполняет и чисто утилитарную функцию переговорной площадки для частных и государственных делегаций, деловых и политических встреч. Формат участия Украины может быть разным – международные выставочные мероприятия, как правило, предлагают множество вариантов. Единственный неприемлемый из них –тот, в котором Украины нет вообще.