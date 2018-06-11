Иван Маринюк
Иван Маринюк
юрист компании Deloitte Украина
Итоги реализации Плана BEPS 2017
В 2013 году Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) разработала План BEPS из 15 мер (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), направленный на борьбу с размытием налогооблагаемой базы и перемещению прибыли за границу. 0
Основные тенденции и факты офшорного сектора

Середина декабря – отличное время для подведения итогов уходящего года в сфере международного налогового планирования: что важного произошло, чего ожидать в будущем и что следует предпринять.

29 декабря 2017, 08:30
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Как получить выгодное финансирование и не прогадать

Немаловажную роль в современном бизнесе имеет надлежащий уровень финансирования деятельности компании

10 августа 2017, 16:00
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юрист компании Deloitte Украина

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