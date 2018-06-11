Иван Маринюк

Середина декабря – отличное время для подведения итогов уходящего года в сфере международного налогового планирования: что важного произошло, чего ожидать в будущем и что следует предпринять.
Середина декабря – отличное время для подведения итогов уходящего года в сфере международного налогового планирования: что важного произошло, чего ожидать в будущем и что следует предпринять.
Немаловажную роль в современном бизнесе имеет надлежащий уровень финансирования деятельности компании
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
Принятие Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года – дает зеленый свет на реализацию инфраструктурных проектов совместно с Европейским Союзом.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
Прозрачная приватизация наконец начнется в этом году. Инвестиционные советники уже ищут потенциальных покупателей для первого объекта большой приватизации - Центрэнерго, а Правительство приняло правила приватизации малых предприятий.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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