Марина Гриценко

В переводе с китайского название Китай значит Срединное государство. Это говорит, о том, что китайцы испокон веков себя считали центром всего мира.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
В переводе с китайского название Китай значит Срединное государство. Это говорит, о том, что китайцы испокон веков себя считали центром всего мира.
Как эти и другие события сказались на мировых финансовых рынках, и чего от них ожидать инвесторам в ближайшее время.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: