Что будет с банками в 2018 году

Планы и успехи банковского сектора в 2018 году будут определяться перспективами роста экономики.

Банковская система не живет в своем замкнутом мире, а является неотъемлемой частью экономического организма страны, обеспечивая его финансовым ресурсом. Поэтому успешность и эффективность деятельности банковского сектора следует рассматривать как производную от экономических трендов.

2017 год, к сожалению, не стал годом экономического прорыва: мы все еще отстаем от экономик развивающихся стран, которые в среднем выросли на 4,6%. Но в целом оправдались ожидания в отношении стабилизации и закладки базиса для последующего ускорения: годовой рост ВВП оценивается в 2%, чему способствовали благоприятная ситуация на мировых сырьевых рынках, улучшение результатов экономической активности в ряде ключевых отраслей, рост внутренних инвестиций, реальных доходов украинцев, розничного товарооборота.

Возвращение после длительного перерыва государства Украина и ряда крупнейших отечественных частных игроков на международные рынки долгового капитала позитивно отразилось на курсовой динамике и платежном балансе. Индекс украинских акций по данным Bloomberg показал наилучший результат – годовой рост на 80%. Благодаря сотрудничеству с МВФ золотовалютные резервы за год выросли на 21%, до максимального уровня с начала 2014 года – $18,8 млрд.

Экономическая стабильность дала возможность банковскому сектору в 2017 году капитализироваться, нарастить ликвидность, определиться с посткризисными бизнес-стратегиями, позволяющими вернуться к прибыльной деятельности. В результате переформатирования и консолидации сектора сократилось количество банков, но конкуренция за клиента, напротив, возросла. Новые, более жесткие правила игры на рынке диктуют новые подходы к клиентской стратегии. Каждый банк формирует ее, исходя из собственных целей и ресурсов, но ключевым пунктом для большинства банков является активизация кредитования, с акцентом на сегменты малого и среднего бизнеса и розничное потребительское кредитование. Оживление корпоративного кредитования и долгосрочных ипотечных программ для населения можно будет ожидать лишь при наличии макроэкономических и регуляторных предпосылок, которые обеспечат возможность долгосрочного финансового планирования и платежеспособный ответственный спрос.

Достаточный уровень ликвидности банков позволит в 2018 году, при отсутствии инфляционных и девальвационных шоков, придерживаться планомерной стратегии постепенного снижения стоимости фондирования с рынка, поэтому процесс дальнейшего удешевления депозитов продолжится. Экономически обоснованным является тренд соответствия ставки по годовому депозиту в гривне уровню инфляции, чтобы он выполнял функцию защиты накоплений от обесценивания. Банки своей ценовой политикой будут мотивировать клиентов размещать свободные средства на длинные сроки, удлиняя ресурсную базу для кредитных программ.

Для снижения кредитных ставок необходимо не только удешевление ресурсов, но и снижение операционных расходов банков, благодаря дальнейшему развития банками дистанционных каналов обслуживания, а также уменьшение в стоимости кредитов "платы за риск".

Если говорить о ключевых банковских рисках, то все они являются прямым следствием экономических и регуляторных вызовов:

Значительная – более 55% – доля проблемных кредитов, необходимость формирования резервов под них и отсутствие эффективных правовых рычагов влияния на недобросовестных заемщиков, к сожалению, остается проблемой номер один. Груз токсичных активов давит на показатели капитализации и прибыльности банков, увеличивая стоимость кредитования. Доминирование на рынке государственных банков, доля которых превышает 55% по активам и 57% по обязательствам, негативно влияет на экономику, учитывая многомиллиардные затраты на капитализацию госбанков за деньги налогоплательщиков, а также вредит конкуренции и в конечном счете потребителям. Минимизировать данный риск может усовершенствование корпоративного управления госбанков и привлечение международных финансовых организаций в процесс подготовки их к приватизации. Значительные инфляционные и девальвационные риски подрывают доверие внутренних инвесторов к национальной валюте и вынуждают НБУ ужесточать монетарную политику, что также повышает стоимость кредитных ресурсов. Высокий уровень теневой экономики и рост трудовой миграции сужает пул платежеспособных клиентов в бизнесе и розничном сегменте. Замедление структурных реформ в части приватизации, запуска рынка земли, налоговой либерализации, корпоративного управления вредит инвестиционному и бизнес-климату, ходу сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которое крайне важно для финансовой стабильности в условиях предстоящих значительных выплат по внешним обязательствам.

В сегодняшних реалиях все еще умеренного притока внешних инвестиций именно банковский сектор является основным источником финансового ресурса для реального сектора экономики. Следовательно, низкая кредитная активность банков просто не позволит существенно нарастить темпы экономического роста и добиться столь нужного стране "прорыва". Поэтому в 2018 году мы очень рассчитываем на реальную законодательную поддержку давно назревших изменений по реформированию судебной системы, усилению защиты прав кредиторов, обеспечение равных прозрачных правил игры для всех участников рынка.

Глобально дальнейшие планы и успехи банковского сектора будут определяться политической волей к продолжению структурных реформ и перспективами роста экономики. Для конвертации увеличения доходов и потребительского спроса в экономический рост, а не в очередной виток инфляции, требуется соответствующе повышение эффективности экономики за счет создания новых производственных мощностей, увеличения производительности труда, роста конкуренции и инвестиций.

Растущая экономика, здоровая конкуренция и цивилизованные правовые отношения – три основополагающих фактора успешности банковского сектора.